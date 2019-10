Daniel de la Vega aseguró que "es un guion que fue escrito por encargo y que me representa porque son personajes creativos que me representan". El autor y director además siente que "fue una decisión arriesgada, que valientemente aceptaron los productores, teniendo en cuenta que cuando uno decide hacer una película en blanco y negro, se sabe que se pierde a una parte de los espectadores. Sinceramente yo no soy Woody Allen, jaja, así que va a haber una merma en la cantidad de público a partir de esa decisión. Esencialmente creo que cierra algunas puertas en la distribución, pero creo que es una apuesta arriesgada que valió la pena porque creo que es lo que le da al marco a la película para ser lo que es, y construir desde su diseño lo que quisimos hacer: transportarnos al blanco y negro de los años cuarenta. Fue una idea del director de fotografía, Alejandro Giuliani. Yo lo que hice fue apoyar. Sinceramente, creí que iba a terminar siendo a colores, pero por suerte terminó siendo lo que es".

¿Cómo surgió la idea? El mismo lo explicó al señalar: "Surge desde mi fanatismo por Edgar Allan Poe y Agatha Christie. Ese universo de los enigmas de los policiales que parecen sobrenaturales siempre me sedujo. Son más que lo mundano de la realidad. Los enigmas que resuelve Sherlock Holmes siempre son sobrenaturales y se resuelven de una manera más mundana. Desde esa idea, siempre resultan frustrantes los desenlaces y bajo esa idea trabajé". Y continuó: "La idea de estos policiales no buscan el grotesco, pero puede ocurrir. En el registro actoral hemos contado con todos excelentes protagonistas. Todos. Ellos son fundamentales para construir una verdad inverosímil, en un contexto inverosímil. Estoy muy agradecido hacia la valentía de estos actores y actrices que se exponen en un registro, que no es el más habitual en el cine argentino. Así, le dan verosimilitud al cine fantástico. Hoy por hoy, el cine de género es la resistencia ya que no es el cine hegemónico. Actores de esta estatura nos permite crecer en el contexto del género".

"Hacer cine hoy es difícil", sentenció De la Vega, quien también analizó: "Esta fue una gestión de la industria del cine nacional que no ha potenciado las posibilidades de los productores de menos recursos y estamos en tránsito hacia una nueva gestión de la industria cinematográfica. Por eso contar historias de género ha sido un gran desafío para nosotros. El mercado norteamericano se impone y los exhibidores no apoyan el cine nacional. No tenemos las pantallas de que deberíamos tener. Eso no se fiscaliza. El escenario es desfavorable, pero las historias hay que contarlas igual. Más allá de que el espectador no nos pueda acompañar porque ni se enteran de que lo que nosotros contamos existe, nosotros tenemos que seguir dejando testimonio de nuestro paso por este tiempo. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso tiene sentido seguir trabajando y haciendo películas".

El autor y director de la película, que ya fue presentada y estrenada, asegura que "Punto Muerto explora muchos temas. Muchos que me aquejan, inclusive. No deja de ser la historia de un autor que sufre embates y frustraciones tratando de contar su propia historia inventando ficciones, y tratando de encontrar esas musas inspiradoras todo el tiempo. Eso es algo que nos aflige muchas veces a los directores que también somos autores. En Punto Muerto hay un escritor frustrado, hay una joven promesa, hay un crítico que se opone a todos... Creo que la película tiene muchos personajes que, de alguna manera, nos componen a todos". Además, añade que "la película lo que propone es una experiencia. Es quizá algo que las nuevas generaciones no han vivido. Es un viaje a un tipo de cine no tan reconocible para muchos jóvenes. Y como tiene una pequeña impronta de fantasía, digamos de irrealidad, hacerla en blanco y negro ayudó a construir ese universo, junto al aporte del director de Fotografía, Alejandro Giuliani".

"Agradezco filmar en este contexto"

Con una larga trayectoria en la realización audiovisual, Daniel de la Vega es un gran referente del cine de género argentino. Egresó de la escuela de cine del INCAA y forma parte de la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). Ha sido camarógrafo, asistente de dirección, guionista, director y productor en Publicidad, Televisión y Cine. El autor de Punto Muerto dirigió los cortometrajes multipremiados "La ultima cena", "Sueño profundo" y "El martillo", este último galardonado con el premio al mejor cortometraje del Festival de Cine Fantástico de Sitges. En 2003 coescribió y codirigió "Jennifer’s Shadow", película de terror protagonizada por Faye Dunaway, realizada para el mercado estadounidense. "Death Knows Your Name" fue su última película en inglés. Luego produjo y dirigió la comedia negra "Hermanos de Sangre", que ganó el premio a la mejor película argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; y "Necrofobia", que se convirtió en la primera película argentina de terror filmada en 3D. Posteriormente, "Ataúd Blanco" obtuvo enorme repercusión en la crítica en festivales internacionales de cine fantástico. Coescribió y produjo el film "Soy Tóxico", dirigido por Pablo Parés y se encuentra en pleno rodaje de su próxima película: "Al Tercer Día".

La película Punto Muerto fue presentada y premiada en distintos festivales, y en varios rubros. "Ganamos varios premios", comenzó comentando el director De la Vega, quien agregó: "La peli viene cosechando varios galardones y estoy muy feliz por ello. Mi expectativa era que el film se encontrara con la gente. La hicimos para que la gente la pudiera ver. Ahora estoy terminando de filmar otra película, El Tercer Día. En un contexto desfavorable para la industria cinematográfica argentina, estrenar una película y terminar de rodar otra es un verdadero privilegio. Es un momento en el que las miradas apuntan hacia los que más tienen. Solo los que tienen pueden contar historias y yo no pertenezco a ese universo. Por eso agradezco poder contar mis historias. Por eso estoy feliz".