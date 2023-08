Daniela, la anterior pareja de Javier Milei, reveló detalles del vínculo entre ambos

Con 52 años, el economista es soltero, no tiene hijos, trabaja en compañía de su hermana Karina y se refiere a sus perros como su familia, incluso al punto de dedicarles el triunfo en las PASO.

Poco se sabe de su intimidad, de su día a día, y hay que remontarse a 2019 para conocerle una pareja. Curiosamente también era famosa y del mundo artístico, y con quien al parecer mantiene un vínculo cercano que se traduce en declaraciones públicas en excelentes términos.

Nos referimos a la cantante Daniela Mori, mejor conocida como Daniela, quien supo ser parte de la formación original del grupo "Las Primas", y que después desarrolló una carrera solista con repercusión en el mercado latinoamericano e incluso en Miami, EEUU.

La pareja se formó en 2018 y estuvieron juntos hasta 2019, en lo que fue el desembarco de Milei en el escenario político como diputado de la Nación. ¿Pero qué pasó que se distanciaron si supuestamente estaban muy bien juntos?

La propia Daniela, de 57 años, fue invitada este domingo a Estamos en América (América TV) para hablar de su vínculo, como para tratar de correr de algún modo el velo que cubre a la figura del que podría ser el próximo presidente de los argentinos.

"Cuando nosotros estábamos juntos, él no hablaba de política pero una vez hizo un comentario muy importante: 'Yo ojalá algún día pueda tener la oportunidad de poder cambiar cosas de este país', eso lo escuché", recordó la intérprete de "Endúlzame que soy café".

Daniela-Milei.mp4 La cantante Daniela Mori se refirió a lo que fue su pareja con Javier Milei. Gentileza: América.

Al ser consultada sobre los motivos por los que se acabó la relación, se explayó: "Nuestra relación no terminó por algún defecto, por alguno de él o mío, se terminó por falta de tiempo".

"Él es una persona muy dedicada a su profesión, yo en ese momento había sacado una canción y estuve viviendo un tiempo en el exterior, viví como 12 años en Miami, viví en México y me armé como un kiosquito allá que no quiero perder porque me llevó muchos años (...) entonces a ves él me acompañaba, a veces yo lo acompañaba a sus charlas como economista, y llegó un momento que no podíamos acompañarnos", amplió.

Milei-Daniela-02.jpg Javier Milei y Daniela Mori no ocultaron su noviazgo y fueron a eventos juntos. Archivo.

Enseguida, la artista agregó un punto saliente sobre el que -en otras notas ambos habían puntualizado- y es que "nosotros no nos dejamos porque no nos queríamos más, no, por falta de tiempo".

Tras el triunfo de Milei en las PASO, Daniela dio a conocer públicamente un gesto que Javier Milei tuvo con una de las dos hijas de ella, la cual sufrió un cáncer y él (no ahondó en detalles) se comportó muy bien.

"Hice lo que cualquiera hubiera hecho", dijo el candidato libertario cuando le mencionaron el tema y tampoco brindó detalles.

Hoy su corazón parece estar puesto en otra mujer de la farándula, en este caso una figura que verano a verano llena teatros con sus geniales imitaciones.