Cómo es la estricta rutina que Jimena Barón hace por las tardes con su bebé

"Pero por supuesto que hay momento en los que siento que voy a colapsar. Por el momento no con Arturo (su bebito), pero con Matías Palleiro, su pareja, hay momentos donde nos arrojaríamos objetos (blandos)”, confió Jimena, con la espontaneidad que la caracteriza, a través de sus redes sociales.

"Y a Momo (su hijo mayor, Momo Osvaldo) hay momentos que lo daría en adopción (responsable)”, agregó Barón, con gracia. “A mí me parece bárbara la diferencia de edad que hay entre los hermanos. Si bien Momo demanda atención y cuidado (por supuesto), es un pibe grande que me ayuda”, compartió la actriz. “No estoy corriendo atrás de dos bebés...", diferenció.

"Amamantar es intenso y genera un apego total... Arturo vive en mis tetas y no siempre está comiendo. Me tiene de chupete, lo calma, lo duerme, lo hace feliz. Momo me cortó un pezón. Yo le daba teta, me sangraba y veía las estrellas del dolor. Esta vez consulté con una puericultura y me resultó una experiencia valoriosísima. Y acá andamos al 100 teta", contó Jimena, sobre su actual experiencia con la lactancia.

Jimena Barón, nota 1.jpg Jimena Barón se refirió a su segunda experiencia como mamá.

LA RUTINA DE JIMENA CON SU SEGUNDO HIJO

"Tengo exactamente las mismas, lo baño 19:30 y le hago masajitos con aceite de almendras (y lo peino para el costado) todos los días como a Momo de bebé”, contó Jimena, sobre el hábito que respeta a diario con Arturo, sobre bebito. Esta fórmula le resultó exitosa y por eso eligió volver a repetirla ahora, con su segundo hijo.

Jimena Barón, nota 2.jpg Jimena habló de la importancia que tiene para ella la lactancia.

"Nada disfruta más que estar y apapacharlos todo lo que pueda... El amor nunca es mucho y tengo el privilegio de poder hacerlo tranquila. Por ahora no mostramos su carita porque con su papá sentimos que todavía es muy chiquito. Preferimos que la exposición sea un poco más de grande. Lo vamos a mostrar más adelante porque a mi me gusta compartir mi vida libremente", cerró Barón, en una seguidilla de publicaciones, en su historial de Instagram, contando detalles de las primeras semanas de su hijito.