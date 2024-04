Darío Barassi tuvo que ser internado nuevamente: qué le pasó

El conductor del ciclo ¡Ahora Caigo!, en la pantalla de El Trece, explicó que la herida de la cirugía generó una reacción alérgica y que le están administrando antibióticos endovenosos.

Barassi se encuentra controlado y sin riesgo alguno, pero deberá permanecer internado hasta que la reacción alérgica desaparezca.

Además de la cirugía de las cuerdas vocales, Barassi también se sometió a una operación por una hernia umbilical. La recuperación de esta última intervención también está evolucionando favorablemente.

Barassi se mostró positivo y agradecido por la evolución de su estado de salud. A pesar de la internación, el conductor no pierde el humor y se mantiene en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el conductor escribió sobre una foto de una habitación de una clínica: “¿A dónde volvió el gordito?” y compartió un video sin audio en el que escribió: “Ah, cierto que no puedo hablar”. Inmediatamente, con otra foto, detalló lo que le pasó: “La herida de la cirugía estaba haciendo una reacción alérgica, y como tuve fiebre no se dudó, a darle antibiótico endovenoso al gordi. Está calmo, controlado y sin riesgo alguno. Paciencia nomás”.

Luego, compartió un video para dejar tranquilidad a sus casi cinco millones de fans. “Me acaban de dejar que diga diez palabras. Y si bien suena rara, ronca, cansada, la voz está y yo no puedo más de agradecimiento y emoción”, reveló muy contento por el avance.

También mostró que comenzó a recibir visitas, como la del actor Santiago Talledo y contó que logró hacer una videollamada con sus hijas. “Lo que más odio de estar internado un rato más y de no hablar es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas. Que son, no sé, parte de mi alma y cuerpo. No puedo sin ellas. Obvio acabo de hacer videollamada y quedé para atrás. Enanas, papá las ama otro nivel”, les dedicó a las niñas junto a una imagen de ellas abrazándolo en la playa, con las caritas tapadas con corazones rosas, ya que la pareja se niega a mostrar el rostro de las menores.

Qué le pasó a Romeo Santos y por qué fue tendencia

El cantante puertorriqueño Romeo Santos fue tendencia este domingo en las redes sociales luego que varios medios mexicanos publicaran informaciones sobre su salud, que preocupó a sus fans.

La noticia surgió en la previa al inicio de una gira programada por el exponente de bachata a través de varias ciudades de Estados Unidos, junto con la agrupación Aventura.

Los rumores indicaban que el músico se había desplomado mientras realizaba ejercicio y que había sido internado de emergencia en un hospital tras sufrir un paro cardíaco.

Sin embargo, y luego de varias horas de trascendidos y especulaciones, el propio Romeo Santos tuvo que salir a desmentir la noticia a través de sus redes sociales.