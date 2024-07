De la casa Gran Hermano a plataforma para adultos

La joven de 35 años, nacida en Entre Ríos y radicada en Buenos Aires desde los 6 años, tuvo una carrera de diez años en la policía bonaerense, después de graduarse en el Instituto Juan Vucetich, una profesión que abandonó para ingresar al reality y que ejerció gran parte de su familia.

WhatsApp Image 2024-07-10 at 09.05.57 (3).jpeg

Actualmente soltera, Agostina Spinelli ingresó al reality que condujo Santiago del Moro estando en una relación de cuatro años, la cual no prosperó debido a la falta de apoyo de su novia hacia su incursión mediática. Actualmente, está iniciando una relación sentimental con Luifa Galesio, ganador de "Gran Hermano 2016".

WhatsApp Image 2024-07-10 at 09.05.57.jpeg

“Siempre me encantaron las fotos sensuales, de hecho, antes de entrar a Gran Hermano hacia fotos en lencería y amaba hacerlo. En Divas puedo mezclar esa pasión entre las mujeres más lindas y exitosas del país y me encanta. No pienso mucho en lo que viene, sé que va a ser excelente”. explicó Agostina sobre su decisión de incorporarse a la plataforma de contenido para adultos.

Las declaraciones de la exparticipante, que abandonó el reality en la madrugada del lunes 4 de marzo, luego de denunciar amenazas por parte de Juliana Scaglione, quedan confirmadas al visitar su perfil de Instagram.

agosmona_1720615840470.jpeg

De esta manera, Agostina Spinelli se suma a diferentes figuras destacadas como Wanda Nara, Florencia Peña, Flor Vigna, Larissa Riquelme, Silvina Escudero, Belén Francese, Karina Jelinek, Ivana Nadal, Fernanda Callejón, Anabel Cherubito, Lorena Paola, Barby Silenzi, Adabel Guerrero y Celeste Muriega que monetizan su contenido en DivasPlay, junto a más de 15.000 modelos y escorts.

WhatsApp Image 2024-07-10 at 09.05.57 (2).jpeg

DivasPlay es líder en la industria del entretenimiento digital para adultos, fundada como DivasTV en 2013, la plataforma on-demand DivasPlay.com se ha convertido en pionera en la monetización de contenido digital, atrayendo a más de 13.000 creadores y una audiencia de más de 200.000 usuarios.

El Dueño

Oportunamente, en declaraciones al diario El Pais, Mauricio Peña -propietario de la app de contenido erótico- reveló el volumen de facturación de las modelos, actrices y famosas, tanto argentinas como uruguayas y paraguayas que decidieron acordar su participación en el negocio.

El uruguayo Peña es un empresario dedicado al negocio del sexo; no sólo administra DivasPlay, también es dueño de una productora de contenidos XXX, sex shops y locales nocturnos. Y también tiene prostíbulos.

image.png

"Para mi la industria del sexo es un negocio sumamente redituable", aseguró Peña. "La pornografía está dentro de los primeros rubros en el mundo, con la venta de armas y el petróleo. Las páginas con contenidos para adultos son las más visitadas del mundo", afirmó el empresario que tiene sedes en Uruguay, Argentina, Reino Unido, Colombia y Nueva York.

Por último, el emprendedor indicó: "Yo tengo locales donde se ejerce la prostitución y están habilitados legalmente. Somos una especie de hotel dedicado al rubro".