Demi Lovato compartió evidencia de su contacto con OVNIS

Lo más impresionante de esta publicación no fue su testimonio, sino las fotos y los videos que demostrarían la presencia de los objetos voladores no identificados.

“Durante los últimos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y experimentado no solo la paz y la serenidad como nunca antes la había conocido, también he sido testigo de los avistamientos más increíbles tanto en el cielo como a metros de mi persona. Este planeta ha tomado un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos", reveló Lovato.

Hacia el final de su relato, quien fuera una estrella de Disney les pidió a sus seguidores que expandan sus creencias. "Si logramos que el 1 por ciento de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre que existe entre nosotros y así cambiar los hábitos destructivos que destrozan nuestro planeta”, cerró.

