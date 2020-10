Cruel Intentions escena beso

"Definitivamente fue cuando era joven y no debería haber estado viendo "Cruel Intentions", pero lo hice, y fue esa escena en la que se besaron en el césped del parque", dijo Demi sobre la recodadísima escena en la que el personaje de Sarah Michelle Gellar enseña al de Selma Blair cómo dar un beso en la boca. "Yo pensaba, "Oh, espera un minuto, realmente me gusta esto, quisiera probarlo". Y luego, cuando tenía 17 años, lo hice".