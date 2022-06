Demi Lovato regresa a la Argentina después de 8 años

Las entradas se podrán comprar a partir del viernes 10 de junio a las 10, a través de la plataforma Movistar Arena.

El concierto incluirá un recorrido por toda su discografía, la cual hasta el momento tiene más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas, con hits indiscutidos como la balada resiliente “Skyscraper”, el desenfadado “Sorry Not Sorry” o su perdurable himno queer “Cool for the Summer”. Cabe destacar que Lovato superó los 215 millones de seguidores en las redes sociales, con fanáticos en todo el mundo.

article-0-12CF4661000005DC-381_634x566.jpg La cantante la última vez que paso por la Argentina.

La última vez de Lovato en nuestro país fue en 2014, con un memorable concierto en el Luna Park. Ya había estado en 2009 cuando los Jonas Brothers tocaron en River y luego se presentó en 2012 en el estadio Malvinas Argentinas.

Entre los logros más destacados de la cantante se encuentran: un MTV Award, 14 Teen Choice, cinco People´s Choice, un Latin American Music Award y un Vanguard Award por sus servicios al activismo LGBTQ+.

El precio de las entradas

1) CAMPO DELANTERO | $14.200 + S/C

2) PLATEA BAJA 1 | $14.200 + S/C

3) PLATEA BAJA 2 | $12.200 + S/C

4) PLATEA BAJA 3 | $10.200 + S/C

5) CAMPO TRASERO | $9.200 + S/C

6) PLATEA ALTA 1 | $8.200 + S/C

7) PLATEA ALTA 2 | $6.700 + S/C

También se podrá comprar el "Vip package", el cual incluye: 1 Ticket Campo Delantero; ingreso al predio antes del horario de apertura de puertas; staff dedicado al acceso Vip; paquete Vip de merchandising oficial de regalo; credencial oficial laminada; prioridad en la compra de merchandising, previo a la apertura de puertas.