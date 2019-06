Denuncian que Dani La Muerte retiene a una mujer en México

En diálogo con el programa Noticias Sábado (Crónica HD), Abril, la hermana de la víctima contó que Daniel "la molió a golpes la cara". "Es un psicópata que la siguió hasta el aeropuerto. Ella se escapó, fue hasta el aeropuerto para cambiar el pasaje, no pudo y se fue sola a otro hotel. Ella no tiene la plata para sacarse otro pasaje", agregó.

"Supuestamente la trataba bien hasta que pasó esto y le saltó la ficha que es un golpeador y un violento. Esta es la primera vez en los dos meses que están juntos. Con mi mamá le pedimos que haga la denuncia, pero con toda esta situación ella está asustada y no quiere salir del hotel. Ella está sola, en otro país y con un golpeador que la acecha", contó, además de indicar que la joven se iba a comunicar con el consulado argentino en México para que la ayudaran. "La prioridad es que mi hermana vuelva a la Argentina".

El mediático guardaespaldas y la joven de 22 años se conocieron en un boliche del barrio de Palermo, donde ella trabaja haciendo presencias y él de seguridad. Se enamoraron, comenzaron a salir y se fueron a vivir juntos. Después se fueron de vacaciones a México a visitar a la hija de Dani "La Muerte", quien vive ahí y ahí comenzó la pesadilla.

"Le pegó en la cara y en el cuello. Le pegó muy fuerte. Ella me contó que él le dijo que ‘le pegaba sopapos para que no quedaran marcas y no tener quilombos’", siguió contando la hermana de la víctima. Esta no es la primera vez que a Dani lo denuncian por temas de violencia de género ya que tuvo un incidente similar con otra ex pareja. Ahora habrá que esperar la voz de la Justicia.

