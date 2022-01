"Desnudos" la exitosa obra del 2021, comenzó una nueva temporada

Embed

"La verdad es que estoy muy contento porque se va a hacer una nueva temporada en Buenos Aires. Yo hace mucho no hago una y es una obra que le fue muy bien en Mar del Plata y tuvo su repercusión acá", detalló Gonzalo Heredia. Así como mencionó el actor, "Desnudos" tuvo una temporada excepcional durante el verano 2020 en Mar del Plata, batiendo todos los récords de taquilla, convirtiéndose en la comedia más vista de la Ciudad y durante la segunda mitad del 2021 se consagró también como una de las obra más elegidas del país.

"Con mucha alegría. Superamos todas las expectativas. Creo que esta temporada va a estar buenísima. Estamos re ensayando la obra, volviendo a leerla por la incorporación de Lamothe, gran compañero, así que disfrutando", acotó Luciano Cáceres.

castrodespedida.jpeg La despedida de Luciano Castro de la obra "Desnudos"

En la temporada 2021, Luciano Castro formaba parte del elenco, pero finalizando el año los rumores de que él no continuaría comenzaron a oficializarse. Los motivos reales se desconocen, pero, según varios panelistas, habría sido porque debido a su reciente relación con Flor Vigna, evitó trabajar con su ex pareja: Sabrina Rojas. En seguida el nombre de Esteban Lamothe se confirmó y el elenco recibió muy bien al nuevo integrante.

Según sus compañeros, Lamothe lleva muy bien adelante la obra y le da un estilo distinto. "Está buenísimo lo que nos pasó y nos sigue pasando. Re descubrimos un poco la obra, porque la forma de encarar el personaje de Esteban es totalmente diferente y eso es un efecto domino en cada uno de nosotros. Hay una interconexión fresca, genuina, espontánea, en donde también se empieza a contar una obra diferente", explicó Gonzalo Heredia.

cf33c6926e738eb6e8e3e5e27a3121c7.jpeg Esteban Lamothe estrenó en el Metropolitan Sura en lugar de Luciano Castro

"Muy bien", enfatizó Sabrina Rojas, "¡Sorprendió! Porque de verdad tuvo muy poco tiempo para preparar un personaje con tanto protagonismo. Y la información le baja de una manera maravillosa, entonces todo fluye". Y explicó como lo ayudan: "Todo el tiempo le damos tips, le vamos marcando, porque él está entre la letra, interpretar, los movimientos, más el pie, es un montón. Y sin embargo nos dimos el lujo de levantar un ensayo" concluyó entre risas.

La obra de teatro trata sobre tres parejas que en determinado momento de la vida se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y, por consecuencia, sobre sí mismos. La historia comienza cuando durante el transcurso de una cena debaten sobre cuestiones que van desde los felices recuerdos del pasado hasta su vida sexual en pareja. Es así como la conversación les lleva a preguntarse si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas con los ojos vendados, y deciden ponerlo a prueba. El desafío se volverá tan divertido como peligroso y revelará a los personajes cosas que nunca antes sospecharon.

WL273R6FONDF3LTSLMXZCWQLR4.jpeg Escena de "Desnudos"

¿RECONOCERÍAS A TU PAREJA CON LOS OJOS VENDADOS?

Le preguntamos a los protagonistas si serían capaces de reconocer a sus parejas y éstas fueron sus respuestas:

"No probé con venda, vendado los ojos, y tampoco estuve con más gente en un cuarto oscuro, pero mano a mano es fácil. La situación del cuarto oscuro no estuvo, entonces no sé" argumentó Heredia. Dubitativo y entre risas concluyó: "Yo creo que sí, pero hay que ver. Si es solo con los codos y sin usar las manos, es más difícil. Espero... ojalá que si"

Por su parte, y para la sorpresa de muchos, Sabrina Rojas admitió que en un ensayo se le complicó y dudó entre Castro y Cáceres. "Cuando probamos con los ojos vendados, en un momento Sabrina dijo 'este hombro me generó confusión'. Y mirá que mi hombro al lado del de castro..." explicó entre risas Cáceres al respecto.

"Yo quería de verdad saber si me confundía y sí.. hice así y dije 'Uy.. pará, dejame pensar'", expresó Sabrina quien no dudó en demostrar lo feliz y agradecida que está de compartir escenario con Luciano Cáceres. "Para mí es un placer trabajar con Luciano, sobre todo en teatro, estar a la par de él, aprendiendo un montón. En el saludo final lo miro y digo, 'me está pasando a mí, estoy acá'", contó emocionada.

cfc9caf9d46bbed50291b6b1e42c0434.jpeg Jueves 13 de enero - Reestreno "Desnudos" con la incorporación de Lamothe

RISAS ASEGURADAS, PARA TODOS...

El público sin dudas pasará una noche llena de emociones de todo tipo. Según lo comentado por los propios actores y tras ver la obra estamos en condiciones de asegurar que la diversión, la emoción y la reflexión están garantizadas.

"No se la pueden perder, se van a encontrar con tres parejas con historias muy distintas donde seguro te vas identificar con alguna de ellas. Vas a reflexionar, te vas a divertir, te vas a emocionar y también te vas incomodar un poco en el momento del juego y vas a querer tocar a los chicos" explicó Sabrina con una risa pícara.

Pero las risas parece que no están sólo destinadas para las personas que ocupan las butacas. Los actores viven sus propias experiencias y cada función es única.

"Nos reímos mucho de nosotros mismos y lo tenemos a Gonza que es muy inquieto, así que te hace como una obra paralela. Tiene como ese don de poder actuar genial y al mismo tiempo hace que todas las funciones sean distintas" reflexionó Sabrina sobre su compañero. Por nuestra parte le dimos la oportunidad de defenderse y dijo: "Porque al ser una obra que es bastante coral -tenemos tres escenas donde estamos los seis personajes- es como un ping-poneo y a mí me gusta hablar, decir cosas. Pero, siempre dentro del personaje" detalló Gonzalo, aunque a los segundos admitió que a veces dice cosas que no están en el guión.

"Nos divertimos. La verdad es que las devoluciones que hemos tenido fueron 'se nota que se divierten arriba del escenario'. Y yo creo que contra eso, no hay historia, elenco, dirección, no hay nada. Si al publico le gusta y la devolución es esa, para mi la tarea está cumplida", concluyó Heredia.