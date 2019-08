Diego Brancatelli: "Los veganos son peores que los macristas"

Ese incidente despertó distintas opiniones, como las de Diego Brancatelli, quien tuiteó al respecto y generó una enorme polémica. "No me jode que seas vegano. No me meto en tu vida. Yo elijo ser carnívoro. No te metas en la mía", escribió.

Tras esa publicación, el panelista recibió cientos de agresiones en las redes sociales que no dudó en juzgar y comparar con el hostigamiento que recibe desde una parte de la grieta: "Los veganos me atacaron más que los macristas". Y agregó: "¿Por qué tratan tan bien a los perritos y tan mal a los humanos? Nadie me atacó tanto como los veganos, peor que los macristas. Lo agresivo que son: insultos, amenazas... son violentos".

Además, Brancatelli se refirió a la posibilidad que los veganos volvieran a La Rural el sábado 3 cuando Mauricio Macri oficialice el inicio de la Exposición Rural de Palermo. "El operativo para proteger al presidente tiene un costo elevadísimo, lo vamos a pagar todos los argentinos... ¿por qué no lo pagan las veganas?", aseguró buscando provocar a sus inesperados adversarios.

Para cerrar esta discusión ideológica, Branca dejó un mensaje polémico en Twitter. "Mi opinión sobre los veganos: Tienda de Carne, tu nueva forma de comprar carne". Como de costumbre, el periodista kirchnerista (y carnívoro) siempre se las ingenia para sumar enemigos.

