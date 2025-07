La Voz Argentina: Paloma deslumbró al jurado con su voz y su historia

Embed

"Me defino como muy apasionada y muy soñadora. Le pongo toda mi energía a los proyectos que encaro, porque es la forma de llegar a donde sea. Soy una persona muy autoexigente, que esta bueno pero a veces me juega un poco en contra porque me vivo latigando, eso implica que me frustro un montón en el camino, y esta es una carrera de resistencia" explicó al dar detalles de su personalidad.

Captura de pantalla 2025-07-10 a las 11.15.14p.m..png

Ya más en confianza, Paloma del Carril decidió contar el difícil momento que vivió cuando estaba en el colegio "A los 5 años empecé a ser consciente de que en el colegio la pasaba muy mal, me hacían mucho bullying, estaba muy sola" y entonces contó el momento en el que su vida cambió para siempre "En los recreos, como no tenía con quien estar, un día encontré en un pasillo del colegio un piano, disponible para que lo tocara cualquiera. Yo no sabía tocar el piano pero siempre tuve mucho oído, y dije "voy a investigar". Ese empezó a ser mi hobbie fijo en los recreos. Ahí encontré un súper refugio..."

Embed

Para terminar, jugó a darse un mensaje a la pequeña que fue "A la Paloma de 5 años le diría que confíe, que todo va a estar mejor, paciencia".