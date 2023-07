Caniggia contra Mariana Nannis: "Se va a hacer Justicia, sin dudas"

Su ex pareja lo denunció ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia y la jueza Palmaghini dictaminó contra Caniggia un embargo por 5 millones de pesos y la prohibición de acercarse o comunicarse con Nannis por cualquier vía.

cannigia nanis.mp4 Claudio Paul Caniggia lanzó una dura advertencia contra Mariana Nannis

El ex delantero de la Selección Argentina fue entrevistado por el programa "A la tarde" sobré el relato de su ex esposa que aseguró que ante la negativa de tener relaciones sexuales Caniggia la forzó, la golpeó y la amenazó de muerte el Hotel Faena el 6 de mayo de 2018.

"¿Cómo estás viviendo el proceso judicial con Mariana?", le preguntó el notero. "Hablaré cuando sea necesario. No me hagas más preguntas porque no te las voy a contestar igual", respondió secamente el "hijo del viento".

"Nooo, no es ningún acto. De ninguna manera", señaló Claudio Paul en referencia a que Nannis dijo que "si sale del país era un acto de rebeldía".

Sobre el nacimiento de su nieta Venezia, la hija Alex Caniggia y Melody Luz, quien contestó fue su novia Sofía, quien señalo que "estamos felices, súper". Antes de entrar al auto para retirarse del aeropuerto Caniggia espetó: "Se va a hacer Justicia, sin dudas".

image.png Mariana Nannis y Claudio Caniggia cuando eran pareja

Qué dice la causa contra Caniggia

La Justicia procesó en junio de este año a Claudio Paul Caniggia, por el delito de abuso sexual agravado en la causa en la que fue denunciado por su exesposa, Mariana Nannis.

Caniggia está imputado por un "hecho ocurrido el día 6 de mayo de 2018, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, en el interior del inmueble sito en la calle Petrona Eyle 450, departamento 221, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado ‘Residencias del Hotel Faena", según el fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18 de la Ciudad de Buenos Aires.

image.png Mariana Nannis denunció al ex futbolista por abuso sexual agravado

En esa ocasión, Caniggia intentó mantener relaciones sexuales con quien era entonces su esposa, Mariana Belén Solange Nannis Silles, y, ante la negativa, la amenazó de muerte, según el expediente.

Posteriormente "le propinó golpes de puño en el rostro que no llegaron a impactarla, ya que ésta se cubría con las manos, hasta que finalmente la golpeó en los brazos y en las mencionadas manos conforme al relato" de Nannis, sostiene el fallo firmado por Fabiana Palmaghini, Jueza Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a la denuncia de su expareja, tras las amenazas y los golpes, el exjugador de River Plate y Boca Juniors, entre otros clubes, abusó sexualmente de ella.