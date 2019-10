Diego Maradona quiere unificar las causas con un solo ADN

"Me puse ansioso. Fue todo repentino, se acercaron y de golpe no hubo más comunicación" comentó Santiago cuando habló de su expectativa después de la reunión en las oficinas de Morla. Sin embargo, su abogado José Núñez repitió que la intención de Lara no es ir por dinero del ex futbolista, sino tener el derecho a saber quién es su padre biológico: "Fuimos al estudio de Matías Morla, nos atendió muy bien, pero recalco que acá no hay un interés económico, sino que este chico deje de padecer el sufrimiento que está pasando, estuvo con un pozo depresivo que no podía salir a ningún lado".

Para explicar un poco mejor la situación, el letrado acotó que Santiago Lara ya se había hecho un ADN con su padre adoptivo para demostrar que la persona que lo crió no tiene lazos sanguíneos con el joven. Y para evitar cualquier inconveniente del lado Maradona, repitieron este análisis "para tenerlo fresco y que sea una prueba fehaciente". Además, Núñez explicó que tienen "testimonios de los testigos, en los que están incluídos Samantha Farjat y Luis Ventura". Y, por otro lado, explicó que el vínculo entre la madre de Lara y Diego no fue un encuentro fugaz: "La relación entre la mamá de Santiago y Maradona duró entre cinco y siete años".

El abogado también habló del estado de la causa y remarcó que a ellos no les gustaría tener que llegar a una decisión judicial sin ADN como pasó con Junior. "Llamamos, nos atienden, dejamos la moción pero no tenemos respuesta. Ante esta situación, nosotros tenemos que estar imprimiendo fuerzas sobre el tema jurídico".

Y explicó que "no sería lo ideal hacer el método Junior" (por Diego Jr.), que consta en la negatividad por parte de Diego y que la sumatoria de pruebas termine reconociendo a Santiago solo por la Justicia. El joven también hizo referencia a la aparición pública de Magalí, quien sería su hermana, y remarcó que ve una empatía en las historias ya que ambos buscan su identidad. "No sé nada sobre ella, puede ser una hija más. Pero lo vi por la televisión. Sentí empatía porque está en la misma situación que yo, buscando a su padre. Se crió con una familia que no son sus padres", contó.

La semana que viene seguramente habrá novedades en ambos casos. La idea del abogado de Diego es poder armar un patrón genético que ya quede instalado en la Justicia no solo para que sea más sencillo poder hacer el análisis de ADN en estos dos casos, sino que pensando en un futuro y en la posibilidad de que aparezcan nuevos reclamos.