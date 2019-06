Doctor Sueño: el primer trailer está repleto de referencias a El Resplandor

Frente a la desidia del escritor al film, se esperaba que la adaptación de su secuela literaria se despegara de aquél clásico ochentoso. Pero no… Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019) es una continuación directa y su trailer lo deja muy claro. No solo por algunos guiños directos –Danny (Ewan McGregor) mirando a través de la puerta hachada por su padre y un "Redrum" que nos lleva directamente al Hotel Overlook- sino también por la inclusión de varias escenas. ¿Ya se le pasó el enojo al Rey? Al parecer, su amigo Mike Flanagan, director de esta entrega, lo convenció de cuán necesario era establecer la conexión.

TRAILER DOCTOR SUEÑO

Esta producción que nos mostrará cómo el protagonista lidió con su "don" (y el peso de la tragedia) llegará a los cines el 7 de noviembre. Y la expectativa que genera está más que justificada: la novela es uno de los trabajos del universo kinguiano más celebrado en los últimos tiempos y Flanagan es el creador de La Maldición de Hill House (The Haunting of Hill House), un compendio de excelentes sustos que la rompió en Netflix. La dupla creativa puede que no esté a la altura del genio detrás de cámara en la primera entrega, pero no se puede negar que se trata de dos nombres que ofrecen terror de calidad.

