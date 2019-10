Pinti canceló su función de Al fondo a la derechaen el Multiteatro porteño "por razones de salud" informaron desde la sala del centro de Buenos Aires.

A través de un tuit de la cuenta @multiteatro se dio cuenta de la dolencia del artista que hoy cumple 80 años y de la cancelación del show de anoche.

Embed Informamos que la función de esta noche de Enrique Pinti deberá ser suspendida por razones de salud.

Las entradas se devuelven o canjean en los mismos lugares por donde fueron adquiridas. — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) October 6, 2019

Pinti padece diabetes y levantó otras presentaciones de su unipersonal por afonía, una situación que según señaló días atrás en un reportaje daba cuenta de que "el cuerpo me ha abandonado, pero la cabeza no". "Las entradas se devuelven o canjean en los mismos lugares por donde fueron adquiridas", detalló la escueta comunicación acerca del espectáculo que no salió a escena.

Embed Ahora, suspendida también la función de esta noche.

Las entradas se devuelven o canjean por los mismos canales por donde fueron adquiridas. https://t.co/62iXZBdrAf — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) October 6, 2019

Por su parte, el problema que aqueja a Blum, también de 80 años, son varios picos de presión que ha tenido durante los últimos días, por lo que sus médicos le recomendaron que no trabaje para así relajarse y evitar posibles problemas de estrés. El primer episodio que sufrió fue el pasado 4 de octubre cuando ya se encontraba en el recinto, y desde las cuentas oficiales del establecimiento emitieron un mensaje para llevar tranquilidad a quienes adquirieron las entradas y se enteraron que había tenido que ser trasladada en ambulancia hasta el nosocomio más cercano para ser atendida por los médicos.