Se trata de la acusación formal por “lesiones leves” que figura en el expediente judicial realizada en el año 2015.
Se conoció la declaración judicial de Cris Morena, en el marco de la denuncia formal realizada en 2015 contra Darío Giordano por "lesiones leves" contra sus hijos. La reconocida productora de éxitos como "Chiquititas" y "Casi Ángeles", entre otros, describió los episodios de violencia donde incluso -en una oportunidad- el adulto habría "golpeado tan fuerte" a Franco "que se detuvo ante el llanto".
Gustavo Yankelevich -abuelo de Franco, Valentín y Azul- había revelado que, para quedarse con la tutoría de los menores, debían realizar la acusación ante la justicia y, por ese motivo, María Cristina de Giacomi -su nombre real- en el momento de prestar declaración aseguró "que ella conoció a Dario Giordano desde que comenzó a salir con su hija y siempre notó cierta irritabilidad en él que vió acentuada a partir de la desaparición de su hija Romina Yankelevich".
Y agregó "De hecho, dice que acompañaba a los chicos a realizar diversas tareas extracurriculares que el padre aceptó realizaran con el compromiso de la declarante de que se encargara de su traslado", continuó el escrito.
Durante su exposición, Cris Morena expresó "Recuerda, en particular que, transcurridos dos años de la muerte de su hija, en una ocasión en la que Franco se hallaba solo con la declarante, repentinamente rompió en llanto, le dijo que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho. En ese momento, Franco pidió que no le contara nada a su padre por temor a la reacción".
"La declarante, en diversas ocasiones, había visto a Darío maltratando verbalmente a su nieto Franco, delante incluso de su abuela. Franco le comentó que en una de las ocasiones, su padre lo había golpeado tan fuerte que se había detenido ante el llanto de aquel y le había prometido que no le pegaría nunca más, por la memoria de la muerte de su madre. Lo que no cumplió porque las golpizas siguieron" añadió en la declaración judicial.
Por último, la Cris Morena sostuvo que "luego de que los menores se pusieron en contacto con Gustavo Yankelevich, Giordano habría obstruido el vínculo entre abuela y nietos".
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