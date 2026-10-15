Valentin, Azul y Franco

"La declarante, en diversas ocasiones, había visto a Darío maltratando verbalmente a su nieto Franco, delante incluso de su abuela. Franco le comentó que en una de las ocasiones, su padre lo había golpeado tan fuerte que se había detenido ante el llanto de aquel y le había prometido que no le pegaría nunca más, por la memoria de la muerte de su madre. Lo que no cumplió porque las golpizas siguieron" añadió en la declaración judicial.

Por último, la Cris Morena sostuvo que "luego de que los menores se pusieron en contacto con Gustavo Yankelevich, Giordano habría obstruido el vínculo entre abuela y nietos".