Sobre el casamiento de su hermano, aclaró que ella sí estuvo presente “Me enteré dos días antes. Ellos habían querido invitar a los padres y a los hermanos no, después mi hermano decidió invitarnos y yo fui la única que fui” y negó que hubieran tenido un vínculo conflictivo con Prandi “Muy poco. No éramos amigas, es verdad. Nunca me peleé, nunca tuve una discusión con ella”.

Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, después de seis años de relación. El 12 de octubre, la conductora anunció la ruptura a través de Instagram con un mensaje contundente “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. (…) Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”.