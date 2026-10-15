La actriz habló -por primera vez y en profundidad- sobre la sorpresiva separación de su hermano y Julieta Prandi, a 27 días de su casamiento civil.
La actriz Julieta Ortega se refirió por primera vez a la sorpresiva separación de su hermano Emanuel Ortega y Julieta Prandi, ocurrida a solo 27 días de su casamiento civil. En una entrevista con Ángel de Brito en el programa "Ángel Responde" del Streaming Bondi Live, la hermana del músico no descartó una posible reconciliación y aclaró varios rumores que circulaban en torno a la familia.
“Todo puede ser” respondió cuando le consultaron si la pareja podría volver, y expresó su preocupación por la rapidez con la que se tomaron las decisiones “Lo que lamento es, no por ella, en general, es que la gente se apura a veces… En esos impulsos armás un quilombo que tiene un impacto nocivo para todos”. También pidió que se dejara de hablar de un supuesto enfrentamiento con Prandi “Por favor, desactivemos esta cosa de que yo odiaba a su mujer, ex, ya no sé cómo llamarla”.
Julieta Ortega contó que se alarmó al ver la breve nota que su hermano dio detrás de la puerta de su casa para el programa "SQP -Sálvese Quien Pueda" de América TV, “Vi la nota atrás de la puerta y me asusté. Lo llamé y le dije: ‘Manu, ¿qué te pasa? ¿qué hacés atrás de la puerta?’”. Según contó la actriz, cuando Emanuel le explicó que lo habían interceptado mientras entraba y no quiso ser descortés cerrándoles la puerta “Le dije: Emanuel, quedó rarísimo. No tenés que hacer eso. La próxima salí" recordó entre risas.
En la entrevista, Emanuel se mostró afectado en la nota que dio detrás de la puerta “No estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos. Es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado”. Hasta el momento, ninguno de los dos profundizó en los motivos de la ruptura, aunque en el ambiente circularon versiones de una supuesta infidelidad.
Sobre el casamiento de su hermano, aclaró que ella sí estuvo presente “Me enteré dos días antes. Ellos habían querido invitar a los padres y a los hermanos no, después mi hermano decidió invitarnos y yo fui la única que fui” y negó que hubieran tenido un vínculo conflictivo con Prandi “Muy poco. No éramos amigas, es verdad. Nunca me peleé, nunca tuve una discusión con ella”.
Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, después de seis años de relación. El 12 de octubre, la conductora anunció la ruptura a través de Instagram con un mensaje contundente “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. (…) Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”.
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