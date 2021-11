Dwayne Johnson se compromete a usar sólo armas de goma

La estrella estadounidense, conocida como “La Roca” se pronunció al respecto este miércoles, durante la premier de 'Red Notice', su nueva película.

Luego de enterarse de la noticia sobre la muerte de Hutchins, según contó Johnson, se puso en contacto con su equipo de trabajo para evaluar los protocolos de seguridad de su compañía y hacer los cambios necesarios para garantizar la integridad del personal en los sets de grabación de las películas.

"No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirte con toda claridad que en cualquier película que tengamos en marcha con Seven Bucks Productions, cualquier programa de televisión, o cualquier cosa que hagamos o produzcamos, no usaremos armas reales en absoluto", comentó "La Roca" sobre las medidas de seguridad.

Dwayne Johnson El actor Dwayne Johnson no usará armas reales en sus films tras lo ocurrido en Rust.

Además, aseguró que como parte de los protocolos que ha implementado utilizarán únicamente armas falsas, aunque esta medida incremente el costo de producción de las películas.

"Vamos a cambiar a pistolas de goma, y nos encargaremos de [que se vean reales] en la postproducción […] No vamos a preocuparnos por los dólares, no nos preocuparemos por lo que cueste", afirmó el popular actor.

"Cuando ocurre algo de esta magnitud y tan desgarrador [la muerte de la Hutchins], creo que lo más prudente y lo más inteligente es hacer una pausa por un segundo y reexaminar realmente cómo vamos a continuar", apuntó el artista, quien espera que otras compañías hagan lo mismo para mantener la seguridad dentro de la industria cinematográfica.

Por su parte, el incidente fatal ocurrido en el set de "Rust" pudo ser "un sabotaje", señalan los abogados de la armera.

Fuente: RT.