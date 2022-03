La pequeña acompañó a su padre al ciclo radial "Alguien tiene que decirlo" y durante la charla con su colega, el periodista mostró a la niña frente a las cámaras de Mitre HD. Esmeralda es fruto del amor entre Feinmann y su pareja Lucía Auat, quien mantiene su bajo perfil y poco se conoce de su vida.

La pequeña Esmeralda nació el 2 de octubre de 2021 en el Sanatorio Otamendi, aunque el abogado y profesional de los medios prefirió mantener el hermetismo al respecto cuidando la intimidad su familia.

“Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante... y que L-Gante le fume un porro en la cara de él”, lo chicaneó Lanata entre risas, mientras que la locutora María Isabel Sánchez se sumo y le dijo: "Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo".

"No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso", les respondió Feinmann en tono humorístico y ante las risas de todos en el estudio.

Pero Lanata -padre de dos mujeres- insistió y fue por más: "Es así, Eduardo, yo te lo digo. Va a ser kirchnerista, porque los hijos están en contra de los padres".

Y Feinmann -algo resignado- acotó: "Va a ser zurdita, zurdita, sí. Dios mío, lo que me espera".