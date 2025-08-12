Tini Stoessel busca vestido de bodas

Según informaron en "LAM" en América TV, la cantante habría comenzado a buscar diseñadora para el vestido soñado para su boda y su mirada se posó directamente de las modistas más aclamadas del mundo.

Pepe Ochoa fue el encargado de dar algunos de los detalles que confirmarían las versiones "Hay rumores de boda. Tini Stoessel empezó a seguir una cuenta. Me di cuenta y empecé yo a seguir la cuenta" revelando el rastreo que realizó en las redes sociales.

Si bien ni Tini Stoessel y ni Rodrigo De Paul confirmaron oficialmente su compromiso, ella fue vista luciendo un lujoso anillo de diamantes en su dedo anular durante la presentación oficial del futbolista en el Inter Miami, después de que la pareja tuviera de una escapada romántica en Marruecos.

Según informó el panelista de "LAM", la cantante ya tendría agendada una visita en una casa de alta costura, para elegir el vestido para su boda.

“Tini Stoessel empezó a seguir una cuenta. Vengo con el dato hace casi un mes y medio, y una persona me dijo que Tini, en Miami, fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia" reveló y ademas, aseguró que el costo en la prenda "no baja de los 30 mil dólares”.

