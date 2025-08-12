El video más gracioso del desopilante nuevo programa de Belén Francese del que hablan todos

Con Belulandia como propuesta innovadora, anunciado por la propia Francese como "algo nuevo, algo distinto, algo Belunístico", invitó a las carcajadas, producto de los diversos momentos catalogados en redes como bizarros. El envío abrió con un número musical en el que bailarines parodiaron Pink de Lizzo (tema conocido por su uso en la película Barbie).

Minutos más tarde, con la primera emisión ya al aire, la flamante nueva conductora reapareció cometiendo errores deliberados, recurso que la producción utilizó como elemento cómico pero que, en varios pasajes, fue con la intención de lograr ese fin en el espectador. Entre las secciones más comentadas estuvo la autoreportaje que Francese se realizó a sí misma...

Se trató de un bloque sin edición ni un hilo conductor claro que, según la propia presentadora, formaba parte del tono “desparpajado y humorístico” del ciclo. En un momento, la conductora se dirigió a la audiencia y se sinceró: "Si justo estás cambiando de canal y ves esto, no es que llegaste de after o estás divagando; es un programa de televisión donde van a pasar cosas alucinantes y se van a divertir".

BELÉN FUE SEÑALADA POR LAS CRÍTICAS

“Es un programa de humor y el humor abarca un montón de cosas y obviamente abarca la parodia, pero parodia de un formato que tiene un poco de ‘Cha cha cha’, un poco de ‘Todo por dos pesos’, y tiene el espíritu de muchos humoristas con los que yo trabajé y que aprendí un montón. Así que es un programa pleno de humor y que todo puede pasar”, se defendió Belén, en Gossip, por Net Tevé.

“Siempre es bien recibido todo tipo de críticas para nosotros, esto no fue el programa entero, esto era una introducción. El programa entero se viene el próximo domingo. Estamos felices porque es un espacio creativo y va a interactuar la gente (…) Nosotros estamos chochos, es nuestro producto, es autogestión, es emprender en una tele que está totalmente rota ya hace mucho tiempo entonces es volver apostar”.

"Más que parodia a Susana (Giménez) fue de ‘antidiva’ de las divas de la TV que entraban y tenían todo un show y asistentes, esto tiene un mensaje muy amplio, estas parodias. Tiene inspiración de un poco de todo pero con sello propio”, aseguró, Francese.