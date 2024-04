Eduardo de la Puente habló tras haber sido dado de alta de un ACV

"Yo me fui a hacer atender porque pensé que tenía dengue, porque estaba con un dolor muscular importante y tenía mucho dolor de cabeza. Se me estaba jodiendo la vista", relató De la Puente en una entrevista con Infobae. Y agregó: "No podía leer, era como que me faltaban letras al comienzo de las de las frases y mirando títulos en la tele me pasaba lo mismo: era como que las primeras letras me desaparecían y me costaba mucho leer los textos del programa, por ejemplo, tenía que enfocarme mucho y aun así me costaba demasiado leerlos”.

“Les expliqué todos mis síntomas, pintaba como un dengue, pero claro, en donde dije esto que me estaba ocurriendo con la visión, ahí fue que me mandaron a hacer una resonancia magnética y saltó que estaba teniendo un ACV. Cuando saltó eso me llamaron por teléfono y me dijeron: ‘Tuviste un ACV, venite ya para acá'”, sumó.

Tras 72 horas en el hospital pudo ver una evolución en su estado de salud: “Se me fue corrigiendo la vista. Miraba tele a propósito. Miraba el reloj del celular y veía los minutos, pero no la hora. Entonces me pasaba todo el tiempo mirando, para probar (...) Por suerte ya estoy recuperado. Hace dos días me dieron el alta. Lo bueno de todo esto y lo principal es que no quedaron secuelas, cosa por la cual estoy agradecidísimo”.

Eduardo de la Puente comenzó a hacer radio en Rock & Pop en 1989 y se hizo conocido cuando formó parte del éxito de Caiga Quien Caiga, junto a Mario Pergolini y Juan Di Natale.

El periodista de 60 años formó parte de programas radiales como ¿Cuál es?, Volumen 3, De esta noche no pasa, Negrópilis, No vuelvas y Todos Mienten, todos por Rock & Pop. Estuvo en varios programas de televisión, fue editor de revistas y escribió ocho libros y una novela.