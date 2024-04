Gran Hermano 2023: sonó el teléfono rojo y se agrandó la placa

El peluquero cordobés tuvo una semana cargada de situaciones extremas, ya que el martes ganó la prueba semanal y logró la inmunidad, algo que perdió el miércoles -al ser fulminado por Florencia Regidor- y quedó nominado y sin posibilidad de ser salvado. Ayer -jueves 11- por la noche, atendió un nuevo llamado del teléfono rojo que le otorgó una cena para dos, que la próxima semana los votos valgan doble y fundamentalmente, poder subir a dos jugadores a placa.

“Te ganaste un beneficio muy especial. Santiago te contará de qué se trata. Felicidades” le dijo Gran Hermano ni bien Emma atendió el teléfono rojo.

Minutos después, Santiago del Moro le detalló al peluquero los beneficios que obtuvo “Ganaste una noche de sushi para dos personas hoy, para esta noche. Vas a ir con quien quieras a comer un sushi espectacular” y ante la felicidad del participante, agregó “Tenés la próxima semana, si es que te quedás, si no tenés que transferir este beneficio en caso de irte, tus votos valen doble. Tus votos la semana próxima valen doble, valen por dos. Y esta noche, antes del líder, vas a subir dos jugadores más a placa. Todo es por dos”.

A la hora de ejecutar su beneficio, Emmanuel Vich subió a la placa a Paloma Méndez “para ver cómo sale en la placa” y luego hizo lo propio con Mauro D'Alessio, con quien había tenido una fuerte pelea horas antes.

Por su parte, antes de dar a conocer su decisión Manzana -el nuevo líder semanal- expresó que tenía algo para decir “Todos saben que en la casa tuve mis diferencias con Martín y Juliana, hoy en día eso quedó en el pasado para una mejor convivencia y está todo bien en lo personal , esta decisión que voy a tomar es por afinidad”.

“Escuché, analicé y observé los dichos de mis compañeros en placa. Juliana hizo campaña por Damcer, ella misma, por Emmanuel y no por Martín. Eso me da a entender que quiere que se vaya y no hay ningún problema. Tomo la palabra para decir que voy a salvarlo a Martín de la placa” explicó el tucumano.

Luego de una charla a solas con Martín Ku, Manzana subió a la placa a Darío Martínez Corti y explicó los motivos de su decisión “Me costó mucho y es puramente por estrategia, corazón y adaptación. Necesito saber qué resultados tiene y para dónde va”.