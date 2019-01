La protagonista de “100 días para enamorarse”, que estaba a su lado, decidió apartarse del centro del escenario. Las actrices argentinas subieron al escenario en compañía de otras celebridades de la región y de Fernando Burlando, letrado del actor acusado públicamente de violación por Thelma Fardin.

Graciela tomó el micrófono y dijo: “Estábamos hablando con Fernando Burlando que, pese a todo lo que se está diciendo, lo felicité porque él tomó el caso de Juan (Darthés). Yo creo en la justicia y hay que esperar los pasos de la Justicia. No se puede culpar a alguien sin probarlo. Según lo que dice la ley, es preferible dejar a un culpable suelto y no a un inocente preso. No seamos brutos, no seamos patoteros, no juzguemos al otro por lo que nos gusta o no nos gusta. El señor Darthés tiene una familia”.

Y continuó: “La amorosa actriz (por Thelma) es divina y la amo porque yo veía Patito Feo. Pero quién tiene la culpa. ¿Los padres? ¿La sociedad? ¿Esos viajes? Hay que mirar muchas cosas. Vamos a bajar un poco. Eso es lo que quiero para todos, para ambas familias”.

A esa altura del discurso algunos asistentes mientras otros comenzaron a aplaudir y a manifestar el acuerdo empezaron a aplaudir. Maite Lanata, que estaba a su lado en el escenario, se abrió de ella para ubicarse en una esquina. Alfano no lo notó y siguió”. Más tarde, Maite le confirmó al diario El País de Montevideo que el alegato la incomodó y no quería estar al lado de Alfano mientras hablaba.