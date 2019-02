El Angel, protagonizada por Toto Ferro, no pudo con la favorita a imponerse en los denominados “Oscar españoles”. Campeones se quedó con el galardón principal en la noche de fiesta que se hizo en Sevilla.

L a edición número 33 de los Premios Goya, “los Oscar españoles”, tuvo lugar por primera vez en Sevilla. La capital andaluza recibió a lo mejor del cine español e iberoamericano y en la categoría a la mejor película iberoamericana El Angel, protagonizada por Toto Ferro, encarnando al asesino Robledo Puch, no pudo quedarse con el galardón y quedó relegada por Roma, la película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón y que cuenta una tierna historia, no exenta de dureza y crueldad, sobre lo que fue su niñez y en la que quiso hacerle un homenaje y reconocimiento a la relación con su niñera y su familia. La película mexicana además cosechó diez nominaciones a los próximos premios Oscar por lo que era casi una fija que se llevaría el premio. Fue Juan José Campanella el encargado de decir el ganador que se fue para México. El Angel fue la representante argentina en los premios que una vez más estuvo en la gala aunque no con la suerte de otros años.