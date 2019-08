El argentino Andy Muschietti confirma que dirigirá The Flash

De esta manera, el director argentino tomará el lugar que dejó vacante Jonathan Goldstein y, posteriormente, John Francis Daley. Según sus propias palabras, esta superproducción perteneciente al Universo Extendido de DC (DCEU) se alejará del estilo de sus trabajos hasta la fecha.

“¿Toques de terror? No lo creo. Lo que me cautivó de Flash es el drama humano que hay, los sentimientos y las emociones que juegan un papel en dicho drama. Va a ser divertida también. No puedo prometer que vaya a haber elementos de terror pero es una historia humana muy preciosa”, aseguró.

Hasta el momento no hay detalles de la trama, y ya no es seguro si se tratará de una adaptación de Flashpoint. No es un detalle menor que el cómic original que contenía este arco argumentativo se encargó de comenzar una nueva etapa con los superhéroes a través de algunos cambios que alteraron la línea temporal.

Entre las cosas que sí están confirmadas se encuentra el regreso de Ezra Miller como el velocista y Geoff Johns como productor estrella. Si todo avanza como se espera, el film podría cumplir con los deseos de Warner Bros de revitalizar una apuesta que quedó golpeada tras el fracaso de Liga de la Justicia (Justice League, 2017).

