El bajista de Memphis la Blusera perderá parte de una pierna

El pasado 8 de noviembre Beiserman sufrió una fuerte caída mientras podaba subido a una escalera. En aquella ocasión el músico anunció que se había lesionado los dos tobillos y que tenía una fractura expuesta.

El comunicado lo hizo con el fin de anunciar que las presentaciones que tenía programadas para las próximas semanas con Memphis La Blusera serían suspendidas.

"Lamento comunicarles que tuve un accidente doméstico, me caí de una escalera podando y me fracturé los dos tobillos, una fractura expuesta. Creo que la semana que viene me operan, tendremos que dejar los shows para otro momento. Tengo una bronca terrible, en fin, los abrazo como siempre, hasta pronto. (Los mantendré al tanto)", anunció.

Y6N3KQ27OFHGBGXEJ3LMHXD26Y.jpg Memphis la Blusera: Ruso Beiserman, en un mal momento.

El 15 de noviembre el bajista de Memphis la Blusera confirmó que la operación de sus tobillos había sido prevista para el día siguiente, desde ese momento no se supo más sobre su salud hasta el pasado 21 de diciembre, cuando el Ruso Beiserman volvió a manifestarse.

"Hola amigos, no escribí antes porque estaba esperando algunos resultados de estudios con relación a mi accidente del 8/11/21, es muy duro lo que voy a contar; conclusión: deben amputarme la pierna izquierda hasta la mitad de la pantorrilla", confesó.

El músico agradeció las muestras de cariño y toda la preocupación que sus fans le hicieron llegar a través de las redes.

"Infinitas gracias por todos los mensajes que me enviaron antes de este desenlace, igual espero volver a los escenarios cuando todo esto pase, los abrazo como siempre", apuntó.

Memphis la Blusera es una de las bandas más destacadas del blues local. De la formación original fallecieron el cantante Adrián Otero y el saxofonista Emilio Villanueva.