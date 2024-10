El consejo de Mirtha Legrand a Pampita luego de separarse de Roberto García Moritán

De la mano de figuras como Romina Gaetani, María Julia Oliván, Dr. Carlos Damin, Aníbal Pachano y Gabriel Oliveri, la anfitriona compartió una velada llena de emociones y la separación de la modelo con el político fue uno de los temas principales.

La ruptura del matrimonio entre Pampita y el empresario gastronómico fue traída a la mesa de Mirtha de la mano de su amigo personal, Gabriel Oliveri. De cara a la presentadora, el panelista aventuró: “¿Te fueron infiel alguna vez?”. Lejos de dar detalles de su vida privada, la Chiqui respondió: “No te voy a contestar”. Ante la negativa por parte de la presentadora, el invitado le consultó: “¿Qué consejo le darías a Pampita, que es una mujer del medio como vos? ¿Qué vuelva o que no lo haga?”.

Embed

En ese momento, Mirtha fue directa: “Que no vuelva. La hicieron sufrir mucho. Además, ella fue una mujer fiel”. Y para dejar en claro su postura, agregó: “Y es una buena madre, excelente madre”.

Por su parte, Oliveri se refirió a Pampita y acotó: “Es una mujer que arregló su casa, era estable y estaba dedicada a él”. También le dio lugar a Pachano de referirse al tema. “Cuando el cristal se rompe, se acaba. No den más vueltas. Además, ella no para de trabajar”, aseguró en alusión a la gran cantidad de proyectos que lleva adelante la panelista de Los 8 Escalones (El Trece).

Un rato antes del cruce con Mirtha, Oliveri había dejado expuesto la verdadera causa del final de la relación entre Pampita y Moritán. “¿Cuál fue el motivo de la separación?”, le preguntó Legrand. “Supuestamente es infidelidad”, respondió el amigo de la modelo. “¿Pero no es un tema de dinero también? ¿De plata?”, repreguntó la Chiqui. “Que yo sepa, no. De lo único que se habló es de infidelidad”, insistió el invitado. “Con una mujer como esa, ser infiel, la verdad…Tan bonita”, reflexionó sin filtro la conductora.

En ese momento, Oliveri ensayó una teoría en la que involucró, además, a Susana Giménez. “Me parece que a muchas mujeres les gusta salir con hombres de famosas como le pasaba a Susana. Y me consta. Y a Pampita también”, explicó. “Pero Susana se enamoraba, eh”, aclaró Mirtha. “Pero era una cucarda voltearse al marido de Susana o al marido de Pampita”, cerró el amigo de la modelo.

En ese momento, Romina Gaetani, otra de las invitadas de la noche, fue a contramano de la opinión general y relativizó el tema. “Independientemente de lo de Pampita, me parece que si uno de los dos llega a ser infiel -y una cosa es ser infiel una noche y otra es tener una relación paralela-, y se equivoca, lo reconoce y puede tener un diálogo profundo y honesto con la persona que ama, uno puede perdonar. Perdonar también es parte del amor”, explicó la actriz. “Es una traición”, insistió la conductora, y de inmediato cambió el rumbo de la charla. “Bueno, salgamos del tema que no me gusta. Es doloroso”, cerró.