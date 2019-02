El cruce twittero entre Yanina Latorre y Nancy Pazos por Natacha Jaitt

"Che genia, yo sé que te encanta hundirme, pero vos me enseñaste que se chequea la info y vos retuiteaste algo sobre mi FALSO. Tenés que chequear, ese tuit es armado. ¡Yo no tengo la cuenta verificada! Espero tus disculpas", escribió la panelista de Los Ángeles a la Mañana. Y la respuesta no se hizo esperar: " Me alegra que hayas aprendido. Mil disculpas pero la verdad que era bastante verosímil así que buenísimo que lo hayas aclarado. Buena vida".

Embed - tweet de nancy Me alegra que hayas aprendido. ❤️❤️ mil disculpas pero la verdad que era bastante verosímil así que buenísimo que lo hayas aclarado. Buena vida. — Nncy Pzos (@NANCYPAZOS) 25 de febrero de 2019

El mensaje de Pazos no conformó a su adversaria, quien retrucó: "¿Y por qué era verosímil? Si jamás, y lo sabes porque trabajábamos juntas, hablé de ella. Menos lo voy a hacer en medio de semejante tragedia". Inmediatamente, lejos de buscar una tregua, la periodista arremetió con un supuesto "me gusta" que Yanina le habría dado a un posteo que decía "la puta que te hizo daño se murió como un perro". "Estoy arrepintiéndome de haberle pedido disculpas", dijo.

En los últimos días, Yanina Latorre se había encargado de hacer público su fastidio por los repetidos mensajes que la trataban como la "verduga" de la muerte de la mediática. Un trato que, evidentemente, no solo recibe de desconocidos sino también de personajes públicos.

ADEMÁS:

"Velaztiqui Duarte es un partícipe necesario en la muerte de Natacha"

Luis Ventura contó por qué mostró las fotos del cuerpo de Natcha Jaitt