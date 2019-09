Si, quizá esto parezca una nota de numerología, pero lo cierto es que la relación entre estas dos estrellas de Hollywood le debe mucho a esa cifra, que es la cantidad de años que los separa a ambos: el cumple este miércoles 25 de septiembre (¡vaya fecha!) 75 años y ella 50.

Hay otro detalle: si se suman los números de la fecha de nacimiento de Douglas (25+9+1944), da como resultado 1978, que sumado entre sí (1+9+7+8) queda en… ¡25!

Douglas pudo celebrar este especial aniversario por anticipado, ya que en la alfombra roja de los premios Emmy, que tuvieron el lugar el domingo en Los Ángeles (EE.UU.), recibió una torta durante la transmisión.

Embed New Awsome GIF. Tags: emmys, birthday cake, michael douglas, catherine zeta jones, emmys 2019 pic.twitter.com/SBWOJuT15Y — J͎͔̳̱̫̕ụ̫̙̖̣̤͜ͅs̶̖̳̘̘t̢͔̰ ̗̘̩̩͉̖̕B̙̮̳̣͙o̰ț̤̣̙̕ (@Sergdser) September 23, 2019

Tras un tiempo más preocupado por su familia que por el cine –aunque particvipó en un buen número de films como Behind te Candelabra (2013) y Ant-Man (2015) para Marvel Studios-Douglas, ha vuelto a impulsar con éxito su carrera tal y como demuestran las nominaciones y premios que ha recibido por la comedia televisiva "The Kominsky Method" de Netflix.

Douglas y Zeta-Jones han formado una de las parejas más admiradas y populares de Hollywood en los últimos tiempos y, entre ambos, suman tres premios Oscar: dos para él (mejor actor por Wall Street de 1987; y mejor película por Atrapado Sin Salida (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) y una para ella (mejor actriz de reparto por Chicago, 2002).

No obstante, Douglas y Zeta-Jones, que se casaron el 18 de noviembre del año 2000, han pasado también por momentos duros como una separación temporal en 2013 que se resolvió al final con la pareja unida de nuevo.

Douglas sabe bien lo que es resistir tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional, una fortaleza seguramente heredada de su padre,el mítico Kirk Douglas, el gran superviviente de Hollywood, que el 9 de diciembre cumplirá 103 años.

Pero la prueba más importante que tuvo que superar Michael Douglas fue un tumor de garganta que le fue diagnosticado en 2010. Al principio, la prensa achacó este mal al tabaco, pero el actor se encargó de aclarar que había contraído el virus del Papiloma humano (VPH) como consecuencia de practicar sexo oral. "No es que me cambiara la vida (...) es que veo la vida (...). Si hubo algún momento en que no le vi el valor adecuado, ya se esfumó", aseguró Douglas a Efe en una entrevista en 2015 ya tras haberse recuperado del cáncer.

Lejos de recluirse en casa o de apostar por una retirada profesional, Douglas regresó tras su enfermedad con fuerzas renovadas y se ha dejado ver, por ejemplo, en el film de HBO Behind the Candelabra de Steven Soderbergh (2013), por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de una serie limitada o película televisiva.

Además, el intérprete también se adentró en el exitoso universo cinematográfico de Marvel encarnando al doctor Hank Pym en las dos películas del diminuto Ant-Man que fueron protagonizadas por Paul Rudd: "Ant-Man" (2015) y "Ant-Man and the Wasp" (2018), y repitió en Avengers Endgame, la película más taquiillera de la historia.

La historiad e amor de Douglas y Zeta-Jones comenzó hace 21 años, en septiembre de 1998, cuando Michael Douglas compartió una mesa en el festival de cine de Deauville con otro matrimonio famoso pero menos durable: el de Antonio Banderas y Melanie Griffith.

Douglas llegó allí por su film Crimen Perfecto (A Perfect Murder, 1998), en tanto que Banderas presentaba La Máscara del Zorro (The Mask of Zorro), de Martin Campbell, en la que actuaba junto a la Zeta-Jones.

Sin embargo, la primera cita, que ocurrió en el hotel en el que ambos se alojaban a instancias de Douglas, no terminó de la mejor manera cuando el actor le dijo que se veía como “el padre de sus hijos”. Ella, que había leído la gran cantidad de notas sensacionalistas sobre sus internaciones en esa década para curarse de una “adicción al sexo” que la había quedado tras filmar películas como Atracción Fatal (Faltal Attraction, 1987), Bajos Instintos (Basic Instinc, 1992) y Acoso Sexual (Disclosure, 1994), le “echó Flit”.

Sin embargo, él no se dio por vencido y, ramos de flores de por medio, logróque ella le de otra oportunidad y sellaron el romance en su casa de Mallorca (España) en el verano boreal de 1999.

En el año 2000, ambos formaron parte del elenco de la multipremiada Traffic, aunque no compartieron escenas ya que se trataba de un film coral, con varias historias en simultáneo al estilo de las de Tarantino. Pocos meses después, el 15 de agosto de 2000 nació Dylan, el primer hijo de la pareja, y se vino el matrimonio. El 20 de abril de 2003, llegó al mundo Carys Zeta para celebrar el Oscar que su mamá había obtenido por Chicago.

Después del cáncer, la pareja creyó que su camino a la felicidad estaba allanado pero entonces Catherine se sumió en una depresión que la llevó a ser internada por bipolaridad en abril de 2013. En agosto de ese año, ambos anunciaron su separación, pero en enero volvieron a las andadas y la vida cambió de color para ellos.

Tras la liberación de Cameron, el hijo mayor de Douglas, preso desde 2010 por posesión de drogas y narcotráfico, la pareja disfruta de sus hijos y de Lua, la primera nieta del actor.