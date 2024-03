El difícil momento económico de Adriana Salgueiro: "La estamos remando"

Durante una entrevista en Desayuno Americano, en la pantalla de América TV, la actriz explicó los cambios que tuvo que hacer en su vida cotidiana.

“Tuve que cambiar un montón de cosas, obviamente, y replantear además el tema de mi propia economía con respecto al cable, el teléfono, todos los servicios que uno tiene”, dijo.

Y agregó: “Lo primero que dije fue que la obra social no se toca”, aclaró, para luego resaltar: “Vivo en un barrio de gente que está muy bien y me sorprendió una mujer hablando por teléfono, y decía que tuvo que bajarse de la obra social e ir a un hospital público. Y eso me preocupa”.

“Acomodar mi economía lo voy a tener que hacer como lo hacen todos los argentinos”, aseguró la actriz sobre lo que ocurre con sus gastos.

Y describió: “Además del cable, la empresa de seguros, bajar los seguros del auto por uno menor y también cosas chiquitas”.

“Estoy trabajando muchísimo para poder salir adelante, porque la estamos remando”, señaló. “En el teatro se nota la merma del público porque no es un artículo de primera necesidad, es un divertimento que la gente necesita, porque necesita divertirse un rato, estar en un recreo”.

“A mí me jubilaron con la mínima. Es un chiste”, confesó la comediante recordada por ciclos televisivos y un tendal de películas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de America TV (@americatv)

Jimena Barón reveló cómo hará para pagar la obra social

La situación económica afecta a todos los argentinos, incluso a aquellos que tienen una posición un poco más acomodada, pero los aumentos hacen que sea cada vez más difícil afrontar todos los gastos cuando llegan las facturas a fin de mes.

Una de las que se quejó de los aumentos fue Jimena Barón. “Hiperventilé cuando subió a 240 la obra social de mi vieja el mes pasado”, comenzó a quejarse en su cuenta de X la cantante.

“Se me acaban de debitar 360 con el nuevo aumento”, detalló la artista, que ya encontró la manera de recaudar más dinero para poder hacerle frente a los incrementos.

"Se pica ese OnlyFans", ironizó la cantante, que tiene fotos a la venta en esa plataforma y que es una fanática de trabajar su cuerpo en el gimnasio, al punto tal que tuvo que dar explicaciones sobre su imagen.