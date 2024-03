Marina Calabró y Rolando Barbano blanquearon su relación

"Lo lógico sería que ustedes anunciaran su relación en este programa que los ha visto crecer", les reclamó Lanata.

Se lo voy a contestar como se contestan estas cosas en el mundo del espectáculo y usted me va a odiar, pero es un título hermoso...", le respondió Marina al conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre).

"¿Nos estamos conociendo?", arriesgó Jorge sobre la frase con la que intuyó que la periodista de espectáculos terminaría la frase. "¡Síiiii!", confirmó Calabró con euforia al mismo tiempo que saltó de su silla. En ese momento, tanto ella como "Rolo" comenzaron a reír a carcajadas.

En ese sentido, Rolo agregó una reflexión personal: "Es gracioso porque ayer me sorprendieron de LAM (América a las 20) en la puerta de la radio con la cámara prendida y me preguntaron qué somos con Marina".

"Yo le respondí que somos compañeros de trabajo, no le iba a decir que nos estamos conociendo porque nos conocemos como compañeros de trabajo hace un montón de tiempo con lo cual es absurda la respuesta", explicó Barbano respecto a sus declaraciones en el programa de Ángel de Brito.

El miércoles, en diálogo con Socios del espectáculo, Marina Calabró habló de su relación con el cronista y le “echó la culpa” a Yanina Latorre por haber destapado la olla: “Esa mujer, Dios mío, es un peligro. ¡Me hace transpirar, me dice cosas! Me acusa, me señala con el dedo… Nos divertimos”.

Acerca de su vínculo, reflexionó: “Estoy contenta, estoy muy bien… Ella me tira de la lengua, no sé qué le pasa, pero estoy muy bien”.

Por su parte, un poco escueto con sus repuestas, tal vez por no estar acostumbrado a hablar sobre su vida privada, el periodista especializado en policiales dijo a LAM: “Me podés felicitar por todo lo que vos quieras, por mi moto, mi carrera, por mi vida”.

“Escucho siempre a Yanina con Marina, ayer la escuché, te diría que creo que no me perdí ninguno de sus pases. No estoy en modo pareja, digo que soy un fiel oyente. No es la primera vez que le escribo. Siempre lo hago cuando está en el pase. De hecho me dice no me escribas a mi, escribile a Yanina, pero yo a Yanina no le escribo porque me da pánico. Le escribo ahí porque a veces me da gracia lo que están hablando, le aporto algo, algún comentario”, continuó.

“No me gustan las etiquetas. Soy un ser sintiente de toda la vida, estoy muy bueno ahora, estoy contento