El dolor de Sandra Bullock: a los 57 años murió su marido

"Es con gran pesar que comunicamos que el 5 de agosto Bryan Randall falleció pacíficamente", dijo su familia en un comunicado, en el que se explica que el compañero de Bullock quiso mantener en privado su enfermedad.

"Quienes cuidamos de él hicimos lo mejor posible para honrar su petición", añade la nota, que sugiere que se hagan donaciones a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS en inglés) y el Hospital General de Massachusetts.

Por su parte, Gesine Bullock Prado, hermana de Sandra, escribió en su cuenta Instagram: "Estoy convencida de que Bry ha encontrado el mejor sitio para pescar en el paraíso y ya está lanzando su anzuelo en el torrente del río donde abunda el salmón".

"ALS es una enfermedad cruel pero hay algo que conforta y es saber que tuvo el mejor de los cuidados por parte de mi hermana y el grupo de enfermeros que ella reunió y que le ayudaron a cuidarlo en su casa", agregó. "Descansa en paz, Bryan".

Randall nació en Portland, Oregón en abril de 1966, y en su carrera trabajó como modelo para publicaciones como Vogue, antes de dedicarse a la fotografía, un arte que le llevó a montar su propio estudio en Los Ángeles.

Bullock, de 59 años, conoció a Randall en 2015 cuando lo contrató para que tomara fotografías de la fiesta de cumpleaños de su hijo Louis. Ambos confirmaron el noviazgo un año más tarde de aquel momento. Su primera aparición pública fue en la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux.

"Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos. Es lo mejor que he tenido", había dicho la actriz. Y agregó: "Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo... Soy terca, pero a veces necesito sentarme y escuchar y decir: `Lo dices de manera diferente, pero queremos decir exactamente lo mismo`".