"Stepdad" es el tema que publicó el artista norteamericano en sus redes sociales y que forma parte de su flamante álbum, "Music to be murdered by". El tema tiene como base musical a "Peteribí", que formó parte del disco "Pescado 2" (1973).

stepbad - eminem

Peteribí - Pescado Rabioso

La canción, escrita por Spinetta, Juan Carlos "Black" Amaya y Carlos Cuatia, hace referencia a una especie de árbol característica del noreste de la Argentina.

"Cuando hacemos peteribí en vivo decimos que la letra es corta pero el contenido es largo. El peteribí es un árbol clasificado, como el palo borracho. Los cuerpos son árboles, las mentes son árboles insertos en la tierra bebiendo el mar, respirando el cielo y heredando las flores", explicaba la banda en el cuadernillo que acompañaba el disco.

Esta suerte de homenaje que concibió Eminem se da a una semana de la salida de "Ya no mires atrás", el disco póstumo del Flaco que resultó del hallazgo de una carpeta digital que contenía siete canciones grabadas entre 2008 y 2009.

Embed - el dante Ta muy bueno el track de Eminem, obviamente es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia, súper orgulloso de que Pescado siga rompiendola siempre! ❤️ https://t.co/4ZgaxcxrST — El Dante (@dantespinetta) January 17, 2020

