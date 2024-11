El fuerte comunicado de Wanda Nara tras denunciar a Mauro Icardi por violencia de género

En este sentido, la conductora de "Bake Off: Famosos", aseguró que los comunicadores deberán “abstenerse asimismo de efectuar ninguna referencia a montos de cuota alimentaria de mis menores”.

Luego de la denuncia de Wanda Nara, personal de la Comisaría 13B notificó a Icardi de una presentación en su contra iniciada por su ex que fue radicada en el Juzgado Civil 106.

De acuerdo a lo ordenado por la Justicia, el futbolista deberá: "1) abstenerse de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda NARA; 2) disponer el reingreso de ella a su domicilio de Avenida del Libertador 7.050; 3) Convocarlo a la audiencia del día 15 a las 10".

Al llegar de Brasil, donde había pasado unos días con el cantante L-Gante, la mujer llegó su domicilio, y se encontró allí con Icardi, con quien había adquirido el departamento años atrás. De acuerdo a lo establecido en el artículo 721 del Código Civil y Comercial de la Nación: "Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso de divorcio".

“Es todo una exageración de Wanda. No ejercí ningún tipo de violencia. Es mi casa y también tengo derechos pero ella lleva todo a lo mediático, desvirtúa las cosas en favor de su propósito personal", dijo el futbolista.

Sobre los chats que expuso Wanda, Mauro se mostró muy desilusionado: “Me expuso como un idiota ante todo el mundo cuando mostró mi mensaje, eso también es violencia psicológica".

Nara e Icardi tienen dos hijas en común: Francesca e Isabella, y además la mediática ya tenía otros tres hijos varones, producto de su primer matrimonio con el también ex futbolista Maximiliano López: Valentino, Constantino y Benedicto.

Icardi, por su parte, juega actualmente en Galatasaray de Turquía pero sufrió una grave lesión -rotura de ligamentos cruzados-, que le demandará una extensa recuperación.

L-Gante habló del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Yo estoy para acompañarla"

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue invitado a un programa y eligió ponerse la camiseta del Fenerbahce, el equipo rival del Galatasaray, de Turquía, donde juega Mauro Icardi.

Al salir del programa, lo esperaban varios cronistas para preguntarle sobre el escándalo que se originó entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1857113049632477194&partner=&hide_thread=false En medio de la escandalosa denuncia de Wanda Nara, L-gante habló con #Intrusos:



"La estuve acompañando todo el tiempo".

"Ella está ocupándose y se tiene que manejar bien".@intrusos pic.twitter.com/clfnXCZuTJ — América TV (@AmericaTV) November 14, 2024

"La vi a Wanda. Sé que esta encargándose de temas importantes. No me meto en esas cosas, yo estuve acompañándola en todo momento. Se tiene que manejar bien porque somos gente grande, con hijos", opinó L-Gante.

"Estamos para apoyar, no tengo por qué hablar con Mauro", agregó el cantante, que se quejó porque fanáticos del Galatasaray lograron bloquearle el Instagram: "Me tumbaron mis redes sociales. Me da pena el exceso de afición que no tiene nada que ver con el deporte".

"Cuando uno es buena persona, la gente no tendría que tener un mal comportamiento conmigo... Hablo con ella en todo momento y ella sabe que tiene todo mi apoyo", cerró L-Gante.