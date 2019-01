El fuerte cruce de Luis Barrionuevo y Laura Di Marco en la mesa de Mirtha Legrand

"Los sindicalistas tienen el 80% de imagen negativa, tienen un rechazo social enorme, ¿no lo hunden a Lavagna si tiene el apoyo de ustedes que tienen tan mala imagen?", apuntó la periodista contra el dirigente gremial.

A lo que Barrionuevo respondió: "Lavagna tiene que ser candidato. Fue muy inteligente. Lo primero que me pidió fue una reunión con los dirigentes. El movimiento obrero es el que tiene que dar un apoyo al candidato que viene porque por ahí es donde pasan las peleas por la inflación y los salarios".

Al hablar sobre el financiamiento de las campañas electorales, el dirigente explicó: "En el sindicato está permitido que inviertas", y aclaró que esto es así porque el dirigente sindical puede acceder a cargos políticos. Sin embargo, negó los rumores de que financiará la campaña de Lavagna, y explicitó: "A mí lo que me preocupa es que los gastronómicos me voten. Llevo más de 30 años al frente. Me elije la gente".

A partir de ello, Di Marco cuestionó la cantidad de años que lleva en el poder y opinó que debería haber un recambio. "Usted maneja mucho dinero de los trabajadores, es un hombre rico y hay una forma de votar que es bastante viciada", opinó.

Barrionuevo desmintió que tuviera denuncias por enriquecimiento ilícito y dijo: "Yo no soy un hombre rico". La periodista le recordó que la jueza Sandra Arroyo Salgado hizo 20 allanamientos a su gremio, en busca de facturas truchas, y él contestó que no fue a su gremio, sino "a todos". "Este país está inundado de facturas truchas y en mi gremio no ha encontrado absolutamente nada", señaló.

La discusión fue subiendo de tono, hasta que incluso el dirigente de los gastronómicos trató de “mentirosa” y “desinformada” a la periodista. Ante esto, ella denunció: "Usted sabe bien Luis que son elecciones truchas como las de Maduro. Y, en general, son sindicalistas empresarios. Tienen empresas, usted sabe eso, no es que son representantes de los trabajadores. Son todos ricos".

Cuando debatieron sobre la ley de extinción de dominio, la diva preguntó "¿por qué los senadores no quisieron tratarla?", a lo que Di Marco respondió que cree que "están protegiendo al peronismo". Nuevamente, Barrionuevo arremetió: "Al peronismo no, se están protegiendo a todos. No podés encasillar en un sector".