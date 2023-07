El fuerte reclamo de Julieta Prandi a la Justicia argentina

“Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez. Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente”, escribió la modelo abriendo en un hilo de Twitter.

“Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en el Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo ‘A despacho’…”, explicó la presentadora.

“‘Cuota de alimentos’. Señores, no es un favor, ¡es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la Justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria es revictimizarnos. Total... que se ocupe la madre”, señaló.

“Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar… Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice ‘Buenos Días’, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra. Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”, cerró Julieta.

¿Cómo es la causa en la que Julieta Prandi denunció a su exmarido?

Por su parte, a fines de año anterior la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 del Distrito Escobar solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga Claudio Contardi, el exmarido de la modelo Julieta Prandi, acusado de abuso sexual "con acceso carnal agravado", tras la declaración del empresario el pasado lunes.

El fiscal a cargo de la causa, Christian José Fabio, consideró que debe calificarse la conducta atribuida a Contardi, de 52 años, como "constitutiva del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima", teniendo en cuenta lo que surge de las pericias realizadas a la modelo.

Además de la elevación a juicio, el fiscal solicitó que se disponga una medida cautelar de prohibición de acercamiento del imputado a la denunciante, como así también la prohibición de ingreso al domicilio que compartían.

Según se describe en el escrito, el imputado "abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la misma, ejerciendo amenazas y violencia física sobre ella", mientras la víctima "se negaba a ello, ejerciendo el sindicado Contardi violencia psicológica" y hallándose "la víctima Prandi en una relación asimétrica de poder, no pudiendo consentir libremente la acción".

Los hechos, que ocurrieron en "fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018", fueron denunciados penalmente por Prandi el 13 de octubre de 2021 ante la Comisaría de la Mujer y Familia de Martínez.

Luego, el 13 de abril último, se le recibió una nueva declaración a la denunciante, en la que "además de ratificar su denuncia efectuada oportunamente realizó un relato detallado de los abusos sexuales reiterados que sufriera por parte de quien fuera su pareja".

"A esta altura, teniendo en cuenta lo que surge de la pericia psicológica realizada a la víctima, que los hechos traumáticos padecidos por la víctima en forma reiterada en el tiempo, provocaron un grave daño en la salud mental de la misma", consideró el fiscal, quien solicitó sea juzgado por el Tribunal de Jurados.