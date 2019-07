Esta tarde, Carlos Hoffmann, en declaraciones al Diario de Cuyo, se refirió a la lucha que atraviesa su hermano: "No hay nada nuevo, continúa sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona. Está igual que hace cuatro meses (…). Estamos esperando, no hay nada que hacer".

Más tarde, en diálogo con Teleshow, agregó: "estable e inconsciente, como desde el primer día". Además se refirió al tratamiento que está recibiendo: "Nosotros no tenemos nada para hacer. La reacción debe venir de él, no hay otra manera, más que cuidar que esté lo mejor posible, como lo tienen en Alcla".

El último parte médico lo compartió Federico Hoffmann, hijo del músico, a través de sus redes sociales, donde se explica que su padre "continúa asistido con el esquema de cuidados y tratamientos interdisciplinario según corresponde a su estado de salud actual".

Embed Sobre la salud de mi padre. pic.twitter.com/8V3TQv2cSl — Federico Hoffmann (@FedHoffmann) 17 de mayo de 2019

