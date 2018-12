Era muy normal que le regalara un Rólex a quien le caí en gracia o le hacía algún favor, por poner algún ejemplo.

Pues bien, él ya no está entre nosotros pero parece haberle heredado el gusto por obtener lo que quiere con plata a su hijo, Felipe Fort, hermanito de Marta.

Sucede que el hijo del empresario es fan del youtuber El Rubius, y por eso lo contactó para jugar con él una partida de Fortnite, el juego del momento.

ADEMÁS:

Claro que el niño lo tentó con una cifra suculenta: U$s 500 en bitcoins, la moneda virtual que se usa en internet.

Felipe sorprendió al youtuber con semejante gasto, le contó la historia de su vida; y le regaló 60 mil bit (unos 500 dólares).

Al igual que tantos otros chicos, es fanático de este español que tiene 33 millones de suscriptores en su cuenta de YouTube.

El monto equivale a unos 19.000 pesos. Teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil es de 10.700, la suma sería de dos sueldos.

El intercambio se dio el sábado por la noche y Felipe sorprendió a El Rubius con su generosidad. “¿A tu familia le parece bien que me mandes tanto dinero? No sé si es legal todo esto que estamos haciendo. Es la primera vez que me pasa algo así en la vida”, comentó el youtuber.