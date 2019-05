El hombre, llamado Marcos, no respondió bien a las morisquetas de Iúdica, que no manejó para nada bien la situación y terminó corriendo para evitar una golpiza de este sujeto, que resultó ser un ex boxeador.

Desde el sitio Farándula Show contactaron a Marcos, y mantuvieron con él una breve charla en la que contó que solía vivir por la zona pero con la crisis debió abandonar su casa y por eso vive en la calle sobreviviendo a costa de changas ocasionales como el reparto en un kiosko de revistas que está ubicado en Palermo, en las cercanías del canal América, donde trabaja Iúdica.

“Me molestó lo que hizo y por eso lo traté de ´hijo de p…´ y ´cornudo´ y le dije que vaya y haga una entrevista al hambre del pueblo, no la pelotudez que hizo acá. Me quiso basurear y a mí no me van a basurear”, dijo Marcos que agregó que su padre era general y mató gente , “no como los democráticos de mier.. que cag.. de hambre al pueblo”.

“Yo fui 34 años empleado de subterráneos y me fui. (…) Los de la tele son ladrones. Yo me voy a defender con las manos, no con un papel y una lapicera, y si tengo que perder, pierdo, no tengo miedo”, agregó Marcos.

“Cuando lo encuentro (a Iúdica), lo muelo. No lo perdoné a mi padre siendo militar, lo voy a perdonar a este infeliz”.