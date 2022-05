El Hotel de los Famosos: Locho y Majo competirán en la H

Locho se impuso la última semana en la H al periodista Walter Queijeiro y ahora se enfrentará a Majo Martino, quien fue la primera duelista para el programa del lunes después de perder el desafío con Sabrina Carballo y Lissa Vera.

"La vine pasando tan mal estas últimas semanas que la verdad qué le hace una mancha mancha más al tigre, de alguna forma ya me lo esperaba, porque si no quedaba acá para la H, ellas me iban a votar después igual", expresó Majo.

"No me gusta tener a Locho porque estamos dispares a nivel físico. Es muy obvio, la ‘Familia’ (el otro grupo del reality) hace las cosas muy obvio”, sostuvo la periodista.

El segundo competidor para la H se dio por la votación del "Todos Contra Todos" y la tendencia de los participantes fue votar a Locho.

Después de escuchar las explicaciones de sus compañeros, Locho dijo: "Siempre dan motivos ridículos, porque al principio me votaban por los juegos, lo di todo, ganamos en todo, y durante la semana encima me llevo bien con todos, hay cosas que no entiendo".

En consecuencia, el lunes habrá un desafío muy especial entre dos participantes que tuvieron un especial acercamiento y contención en los últimos días. ¿Quien dejará el Hotel?