El Hotel de los Famosos: reingresaron Farro y el Turco

En consecuencia, se vivió una jornada de definiciones, que tuvo el desafío de la H entre Mónica Farro y Lissa Vera, y la elección al "mejor staff" de los últimos días.

La prueba semanal en la H la ganó Farro, quien claramente se impuso a Lissa producto de su intenso entrenamiento.

"Me encanta poder abrir la puerta de la habitación. El desafío es contra mí. Me cansé en el desafío y no podía más, pero como ella seguía, había que seguir hasta el final", dijo Farro.

El último reingreso se definió mediante la elección al mejor participante de la semana, durante la realización del Repechaje, y el elegido fue el Turco García.

"Yo aportaría que estemos todos más juntos, divertirnos, pasarla bien, sabiendo que es un juego. Que gane el mejor. Es una experiencia hermosa y ojalá pueda disfrutarlo lo más que pueda", expresó el exfutbolista.

De esta manera, Militta Boca, Mónica Farro y Claudio "Turco" García, fueron los reingresantes al reality y tendrán una nueva oportunidad para llevarse el gran premio.

RATINGS

El Hotel de los Famosos tuvo un pico de 13.1 puntos de rating y fue lo más elegido en el Prime Time de los canales de aire, ratificando su buen momento.

El reality le volvió a ganar en la franja a la ficción El Primero de Nosotros, de Telefé, que registró 9.9 puntos.

Además, otro de los programas más elegidos de la noche fue Los Ocho Escalones, por El Trece, que llegó a 12.3 puntos, y le ganó a la novela extranjera Fugitiva (11 puntos).

Además, Telefé Noticias fue el noticiero más visto con 10.3 puntos frente a los 8.4 de Telenoche.

Entre los magazines, Bendita, por Canal 9, registró 4.6 de rating frente a los 3.6 de LAM, por América.