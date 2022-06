El Hotel de los Famosos: Sabrina y Lissa se medirán en la H

La primera duelista fue Sabrina, quien perdió el juego del laberinto con Imanol y el Chanchi Estévez.

Al preguntarle sobre a quien le gustaría enfrentar en la H, Sabrina no dudó y dijo "Lissa".

Después en la votación del "Cara a Cara", la más seleccionada fue Lissa y allí se definieron a las dos participantes para el desafío del lunes.

"Esto es parte del juego, me fui dos veces y en este tercer ingreso el hotel decidí no seguir jugando del lado que está Chanchi", expresó Lissa.

Sobre su rival en la H, la excantante de Bandana comentó: "No quiero mezclar las cosas, no quiero hablar de su persona cuando estamos en un juego y uno hace lo que puede. Yo me estoy sintiendo juzgada y no quiero hacer eso con los demás".

Por su parte, Sabrina dijo: "Quiero jugar con ella porque fue la que me volvió a defraudar con el voto".

Cuando terminaba el programa del viernes, se produjo una fuerte discusión entre Alex Caniggia y el Chanchi, que derivó en que los demás participantes tengan que interceder para evitar males mayores.

La pelea completa se verá en la pantalla con la emisión del lunes.

Fue una buena jornada para el reality porque con picos de 11.5 puntos de rating, se convirtió en la propuesta más elegida durante el Prime Time del feriado en la televisión abierta.