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El insólito truco escatológico de Charlotte Caniggia, en la intimidad de los baños

 - Por Noelia Santone

La exfinalista de Gran Hermano compartió los detalles de su técnica casera para tapar el "olor a caca". "Te salva la vida, loco".

Charlotte Caniggia compartió su técnica para evitar los malos olores a la hora de ir a baño a hacer sus necesidades biológicas. La exfinalista de GH compartió su atesorado secreto y reveló de qué tipo de situaciones la "salva". "Prendés la rosa de papel y, luego, la apagás".

"Yo tengo un truco para cuando vas al baño y que no huela mal... Les puedo enseñar. ¿Tienen un encendedor por acá?", propuso Charlotte, invitada al stream de Telefe, después de haber llegado a las instancias finales de la última edición de Gran Hermano. Acto seguido, la hermana de Alex agarró una servilleta y empezó a darle forma.

"Bueno chicos, esta es la rosa del olor. Si van a hacer caca, vas a hacer como una rosa y la vas a dar vuelta, para que se vaya el aroma. Prendés la rosa y luego la apagás", explicó Caniggia, a modo de paso a paso casero para exterminar el olor. "Va a oler a quemado, en vez de oler a caca", diferenció.

Charlotte habló sobre el alejamiento de sus padres

"No sé si fue un cortar con mi mamá y con mi papá… Yo hago muchas constelaciones y siento que es sanar cosas. Y si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo tan cercano, me parece. Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, me fui a la mier…”, confió, Charlotte, pocas semanas atrás.

Charlotte con su hermano Alex y su padre, Claudio Paul, algunos años atrás.

Charlotte con su hermano Alex y su padre, Claudio Paul, algunos años atrás.

“Tuve una infancia muy linda, pero yo quería ser independiente desde chica y mis papás eran demasiados estrictos, no me dejaban hacer nada. A los 20 me fui e hice lo que quise", reconoció, Caniggia sobre el vínculo con Mariana Nannis y con Claudio Paul, con la frescura que la caracteriza a la hora de las declaraciones públicas.

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