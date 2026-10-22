El insólito truco escatológico de Charlotte Caniggia, en la intimidad de los baños

Charlotte habló sobre el alejamiento de sus padres

"No sé si fue un cortar con mi mamá y con mi papá… Yo hago muchas constelaciones y siento que es sanar cosas. Y si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo tan cercano, me parece. Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, me fui a la mier…”, confió, Charlotte, pocas semanas atrás.

Charlotte con su hermano Alex y su padre, Claudio Paul, algunos años atrás.

“Tuve una infancia muy linda, pero yo quería ser independiente desde chica y mis papás eran demasiados estrictos, no me dejaban hacer nada. A los 20 me fui e hice lo que quise", reconoció, Caniggia sobre el vínculo con Mariana Nannis y con Claudio Paul, con la frescura que la caracteriza a la hora de las declaraciones públicas.