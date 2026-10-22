El insólito truco escatológico de Charlotte Caniggia, en la intimidad de los baños

La exfinalista de Gran Hermano compartió los detalles de su técnica casera para tapar el "olor a caca". "Te salva la vida, loco".
Charlotte Caniggia compartió su técnica para evitar los malos olores a la hora de ir a baño a hacer sus necesidades biológicas. La exfinalista de GH compartió su atesorado secreto y reveló de qué tipo de situaciones la "salva". "Prendés la rosa de papel y, luego, la apagás".
"Yo tengo un truco para cuando vas al baño y que no huela mal... Les puedo enseñar. ¿Tienen un encendedor por acá?", propuso Charlotte, invitada al stream de Telefe, después de haber llegado a las instancias finales de la última edición de Gran Hermano. Acto seguido, la hermana de Alex agarró una servilleta y empezó a darle forma.
"Bueno chicos, esta es la rosa del olor. Si van a hacer caca, vas a hacer como una rosa y la vas a dar vuelta, para que se vaya el aroma. Prendés la rosa y luego la apagás", explicó Caniggia, a modo de paso a paso casero para exterminar el olor. "Va a oler a quemado, en vez de oler a caca", diferenció.
"Esto te salva la vida, loco...", reflexionó Charlotte, sobre su consejo. Lizardo Ponce, conductor del envío de plataforma, intentó imitar el accionar de Caniggia pero no podía apagar la rosa. "Quedó un olor acá", dijo.
"No sé si fue un cortar con mi mamá y con mi papá… Yo hago muchas constelaciones y siento que es sanar cosas. Y si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo tan cercano, me parece. Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, me fui a la mier…”, confió, Charlotte, pocas semanas atrás.
“Tuve una infancia muy linda, pero yo quería ser independiente desde chica y mis papás eran demasiados estrictos, no me dejaban hacer nada. A los 20 me fui e hice lo que quise", reconoció, Caniggia sobre el vínculo con Mariana Nannis y con Claudio Paul, con la frescura que la caracteriza a la hora de las declaraciones públicas.
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