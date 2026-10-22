Maru Botana explicó por qué no prueba las preparaciones como jurado de MasterChef Celebrity

La experta en pastelería se justificó en cámara por qué casi no se la ve probando las preparaciones que hacen en el ciclo culinario de Telefe.
Maru Botana enfrentó las críticas que recibe por casi ni probar las preparaciones que hacen en MasterChef Celebrity, programa del que es jurado junto a Damián Betular y Germán Martitegui. La conocedora del mundo de la pastelería se defendió sosteniendo como sus hábitos de consumo de comida. Y dijo: "No necesito comer tanto. Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.
"Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y mis ocupaciones. Así que no miro nada", dijo Maru, en primer lugar, cuando fue consultada por SQP, el programa de América, sobre si miraba sus repercusiones en la competencia culinaria. "¿Los memes? No, no vi nada".
"Yo como muy poquito, como un pajarito", aseguró Botana, sobre cómo son sus usos y costumbres a la hora de alimentarse. "No necesito comer tanto. Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”, se justificó la experta en pastelería.
"Es la primera vez (como jurado oficial de MasterChef). Y, la verdad, estoy super contenta. Todos son un amor. Tanto Wanda (Nara) como todo el elenco. Lo estoy disfrutando muchísimo", puntualizó Maru, sobre cómo le está resultando su experiencia en ciclo nocturno de Telefe, que se extenderá hasta los primeros meses del año que viene.
Maru habló del descargo Toto, el participante de 9 años de MasterChef Junior, quien publicó un video para pedir que dejaran de criticarlo tras su primera aparición en el reality, luego de un incómodo momento que vivió una de sus compañeritas de competencia.
"Lo sentimos un montón. La idea es que sea un juego y que todos lo tomemos como tal", planteó, Botana, sobre el final de la nota, considerando que en esa competencia hay niños de por medio.
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