Maru Botana explicó por qué no prueba las preparaciones como jurado de MasterChef Celebrity

A Maru se la critica porque como jurado culinario casi ni prueba la comida que preparan los participantes de Masterchef Celebrity.

QUÉ DIJO MARU SOBRE LA POLÉMICA POR LAS CRÍTICAS A UN NIÑO DE 9 AÑOS, INTEGRANTE DE LA VERSIÓN KIDS

Maru habló del descargo Toto, el participante de 9 años de MasterChef Junior, quien publicó un video para pedir que dejaran de criticarlo tras su primera aparición en el reality, luego de un incómodo momento que vivió una de sus compañeritas de competencia.

"Lo sentimos un montón. La idea es que sea un juego y que todos lo tomemos como tal", planteó, Botana, sobre el final de la nota, considerando que en esa competencia hay niños de por medio.