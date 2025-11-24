La confesión híper hot de Charlotte Caniggia: "Me encanta mirar orgias"

"Si, obvio que miro películas chanchas, me encantan... Amo las orgías", sorprendió Charlotte, al aire de Qué tupé, el stream de El 13, donde la influencer comparte conducción con Enzo Aguilar. "¿Qué categoría mirás?", quiso conocer su "compañero de fórmula" al aire. A lo que, con cierta inocencia, Caniggia respondió: "¿Qué sería categoría?".

"Las categorías dependen de mi humor...", se sinceró, Charlotte. "Hay días en que estoy romántica y no quiero ver mucho lío. Y hay días en los que me gusta cualquier cosa... Si estoy romántica quiero ver 2 personas y si estoy pum, pum, pum, una fiesta, 10 personas", diferenció la hermana de Alex, hija de Mariana Nannis y de Claudio Paul.

"Orgía me encanta, amo las orgías", insistió Charlotte. "Mirarlas, obvio, porque nunca hice una", aclaró, Caniggia. "En la cama soy fogosa, muy sensual y creativa. Estoy contenta con mi cuerpo y me encanta mostrarlo. A la hora del sexo también soy así, una ´femme fatale´", supo contar la influencer.

LOS GUSTOS DE CHARLOTTE EN LA INTIMIDAD

"Tengo una colección de disfraces; un body de leopardo con plumitas y un antifaz haciendo juego; también tengo trajes de policía, de enfermera y un montón más", compartió Charlotte, sobre el contenido de su vestuario íntimo.

"Creo que en la cama vale todo, excepto un trío porque no me gusta compartir, soy muy celosa. Lo que más me halagan los hombres son las lolas, tienen mucho éxito", se sinceró Caniggia, tiempo atrás. Recordemos que ahora la joven está en pareja con Roberto Storino, con quien hay versiones de un posible casamiento, en el 2026.