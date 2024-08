El mal momento de Emilia Mernes con un youtuber: "Mi novio te va a romper la cara"

Emilia se encuentra en México promocionando las siete fechas de su gira .mp3 en aquel país y aprovecho para conocer a los influencers locales. El youtuber Alex Montiel le realizó una entrevista para su canal de YouTube en el cual le hizo preguntas que las redes calificaron como ‘desubicadas’.

“¿Ahorita estás soltera, casada, con novio, con todos?”, le pregunto el mexicano, a lo que ella le contestó: “No, con todos no”. “¿Con todos menos conmigo?”, le retrucó Montiel.

“Estoy de novia hace tres años y medio ya. Muy enamorada”, le contesto Emilia, quien está en pareja con Duki. “Ay, por favor. ¿Qué tanto?”, le insistió el enmascarado. “Muchísimo”, dijo ella contundentemente.

La cantante mantiene una relación pública con el trapero Duki hace ya más de 3 años y se muestran muy enamorados, por lo que la situación con el youtuber fue incómoda, ya que este no paraba de insistir en ‘coquetearle’ a pesar de que ella le dejó en claro que tiene una relación.

“Pasas Centroamérica y ya no cuenta”, continuó insistiendo Montiel. “¿Cómo que no? Obvio que sí. Encima está acá mi novio conmigo, así que no te hagas el piola”, lo frenó la intérprete de "Ojitos verdes".

En un fragmento que se viralizó en redes sociales, se puede ver como el Escorpión Dorado habla con un vendedor de flores para intentar regalarle un ramo a Emilia y se refería a ella como su "futura novia”. Luego de que ella le dijera al youtuber que ‘se ubique’, ante el incómodo momento que estaba viviendo, la joven le advirtió: "Va a venir mi novio y te va a romper la cara".

“¿Tú no sabes que las artistas así de guapas y talentosas como tú, uno de los requisitos es que se mantengan solteras? Lo dice en el marketing de la vida, que necesitamos gente soltera e inspiracional para que todos se enamoren de ti y que sepan que algún día, en algún multiverso, tienen todavía una posibilidad”, le "xplicó" el enmascarado.

Y ella, nuevamente, lo frenó de seco y le dijo: “Me parece una pelotudez. Siento que la gente ama mi relación con Mauro. Nos aman juntos”.

Duki y Emilia Mernes desmienten rumores de casamiento

Los rumores de que Duki y Emilia Mernes se casarían en agosto fueron desmentidos por una fuente cercana a la pareja. El pasado martes, Fernanda Iglesias había asegurado en LAM (América) que los cantantes tendrían planeado contraer matrimonio en invierno de este año.

“Me llamo una persona ayer y me pidió que por favor cuente esta información que tiene que ver con el casamiento de Duki y Emilia”, comenzó Pepe Ochoa en El ejercito de la mañana en el streaming, Bondi.

“Duki y Emilia no se casan. Esta persona me pidió que por favor aclare esto y obviamente no quiero ir en contra de la información de Fernanda Iglesias”, agregó.

Además, mencionó que la pareja se vio afectada por los rumores: “La persona me pidió que aclare porque no les gusta, los están buscando de todos lados para aclarar la situación”.

“Si existió una situación donde Duki fue a Armani (como informo Iglesias) a pedir un traje a medida para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala”, explicó el panelista sobre lo que se dijo en LAM.