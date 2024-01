El mal momento de Zaira Nara y Facundo Pieres en Uruguay

Más aún, en el último tiempo, Zaira se creó un nuevo canal de transmisiones en vivo y desde allí comunica todo lo que le pasa. En una reciente emisión de dicho canal de streaming, la pareja reveló el mal momento que vivieron noches atrás en la ciudad esteña.

"Estamos en la etapa en que no queremos que nuestros hijos nos vean durmiendo juntos", arrancó el polista. Ante lo cual, Zaira añadió: "Cuando se despierta la nena de él, él sale corriendo dormido a alzarla a upa". Pero resulta que en una de esas corridas, el jugador de polo se cayó y se provocó una herida que lo dejó sangrando.

"Cuando la alza a upa, él estaba dormido. Hay veces que te levantas sin despertarte, te levantas de golpe y estaba dormido, entonces se cayó porque no pudo poner la mano", continuó explicando Zaira. "Nunca pensé que se iba a caer, además él está preparado para los golpes. Yo fui a agarrar a la nena, ahí él se desmayó y se lastimó la nuca", explicó la conductora.

"Me fui a agarrar a su hijita, que estaba despierta y se quedó llorando tras la caída. Y, pum, se desmaya. Escuché el ruido, pero nunca me imaginé que estaba desmayado", comentó.

Facundo Pieres por su parte comentó: "Me desperté y estaba en el piso. Me senté, me volví a desmayar y cuando me desperté estaba solo". Entre las risas que generó por la poca atención que le prestó a su novio, Nara indicó: "Me salió el instinto de madre, no quería que su hija lo viera lastimado. Mi prioridad era la nena".