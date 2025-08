El motivo por el que Sergio Lapegüe desapareció inesperadamente del aire

"Estábamos al aire en el programa de Lape que, dicho sea de paso, Lapegüe está bien, porque estábamos haciendo la columna -de noticias del mundo del espectáculo- y a principios del segundo tema, se empezó a sentir mal. Hablé con el cuando recién salía del sanatorio, entiendo que el lo va a contar pero, aparentemente, tuvo un pico de presión", compartió Marina Calabró, compañera de Sergio, en las mañanas de América.

"Yo pensé que le había bajado la presión. Pero me parece que tuvo un piquito de presión. Está, por supuesto, controlado. Le mandaron a hacer una batería de estudios. Pero lo que le diagnosticaron, todavía sin mayores certezas, es que es probable que tenga una Migraña Aúrica. Porque el lo que me contó, que yo nunca entendía estando al aire, es que me estaba mirando y que, en un momento, dejó de verme de un ojo", explicó la periodista.

"Entonces, se tapó un ojo y más o menos me veía. Y desde el otro, del izquierdo, veía menos que nublado. Entonces, sr recontra asustó porque empezó a ver poco de un ojo o ver turbio. En uno de los taps aprovecha para salir del aire, entra mauro Z a seguir el diálogo conmigo y nos llamaba la atención que nadie nos decía nada", rememoró, Marina.

QUÉ LE PASÓ A LAPEGÜE

"Entiendo que estuvo la ambulancia, que los vieron los médicos también de América, y ahí lo derivaron, le sugirieron que vaya a un sanatorio a hacer un estudio. me parece que ya tuvo algunos episodios como este. Es como un dolor de cabeza y esto de que empezás a ver raro... En el estudio estaba Mica (hija de Lapegüe) que enseguida lo acompañó", contó Marina, al aire de su programa de radio, en El Observador.

"Yo me re asusté. En esto de que el show debe continuar seguimos con la columna pero mi cabeza estaba pensando en qué le pasó porque no me había referido nada el... No había llegado a hablar antes del aire, si a saludarnos. Lo vi en la primera parte de la columna, fue una cosa muy repentina", cerró, Calabró.